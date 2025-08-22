Se gana jugando bien

Comenta Compartir

Empezó la Liga y empezamos con un Valencia que, como siempre se dijo, si no puedes ganar... tienes que empatar. Y eso es lo que ... hizo precisamente el Valencia, empató, pero jugando con corazón. Pero con corazón no se ganan siempre los partidos. Hay que jugarlos con cabeza. El Valencia es de Primera División. El Valencia es un equipo que tiene que ser protagonista. Y si cada vez que tienes la pelota la vas a revolear, a los diez segundos la vas a tener de vuelta en tu área. Por eso yo creo que ante la Real faltó un poquito de tranquilidad y de manejo de pelota, de gestionar mejor los pases y de moverse un poquito más. Está bien, esto recién empieza. La pretemporada es dura, perfecto. Pero bueno, no hay que olvidarse de que la Real Sociedad no es un equipo que te puede hacer cinco o seis goles. No, eso no. Por eso creo que el Valencia se salvó el otro día. ¿Qué va a pasar cuando vengan equipos que manejen mejor la pelota y que definan cada llegada que tengan en el partido? Ahí vamos a volver a sufrir. Y no quiero que pase lo del año pasado. Que se sufrió y se sufrió, y después se alegró mucho la gente porque habíamos conseguido salvarnos. Y no es ese el objetivo del Valencia. Está bien, no han venido muchos jugadores diferenciales, son prácticamente las mismas caras, también se vendieron dos que eran importantes, pero eso no quiere decir nada. Hay que trabajar. Y yo creo que hay un muy buen entrenador para hacer el trabajo. Así que vamos a dejarlo en un impás el partido. El Valencia fue generoso, otra palabra que no me gusta decirla, porque con generosidad no se ganan puntos. Se ganan jugando bien, teniendo la pelota, creando peligro. Por la banda derecha se creó mucho peligro gracias a Rioja. En el medio campo, con Guerra y Pepelu manejando la pelota no hay tanto movimiento. Ahora, el pase de Raba para que Diego López marcara el gol fue espectacular. Pero eso fue muy poquito. Hay que darle un poquito más, y yo creo que ese poquito más lo tiene el Valencia. Hay que animarse, y más especialmente en casa. Así que, primera fecha, un punto. Me parece bien. Ojalá que empecemos ya a sumar de a tres, que es más importante.

