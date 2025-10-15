Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La exgerente de FGV recibirá una indemnización de 100.000 euros por daños y perjuicios de la comisión del accidente del metro
Vinicius celebra un gol reciente de Brasil ante Corea del Sur. EFE

Vinicius, procesado en Brasil por «perturbar» a los vecinos con su fiesta de cumpleaños

En torno a 500 invitados, entre ellos el también madridista Camavinga, acudieron al evento organizado por el astro brasileño en Río de Janeiro para conmemorar su 25 aniversario

C. P. S.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:16

Comenta

Vinicius ha sido procesado en la Justicia brasileña por una supuesta «perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos» durante la gran fiesta que organizó en Río de Janeiro para celebrar su cumpleaños, según han confirmado este miércoles fuentes oficiales citadas por el diario O Globo.

El caso se tramita en un juzgado especial de Río, encargado de analizar la comisión de delitos menores, y se basa en la denuncia de un vecino del lugar donde el extremo de la selección brasileña celebró su 25 cumpleaños, entre el 19 de julio y la madrugada del 21 de ese mes. Según el denunciante, la fiesta, que tuvo lugar en una lujosa finca dedicada a organizar grandes eventos, como bodas o actos corporativos, provocó mucho ruido y rompió el sosiego en el vecindario.

Personada en el lugar de los hechos, la Policía Militar constató la música a todo volumen y el griterío, y pidió a los asistentes que bajaran el nivel de sonido. En un primer momento, Vinicius y sus invitados acataron las órdenes de los agentes, pero cuando estos se retiraron, «el sonido volvió a alcanzar un volumen extremadamente alto», de acuerdo con el relato del denunciante.

La audiencia preliminar sobre el caso está prevista para el 6 de noviembre y, según la legislación brasileña, la «perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos» está castigada en Brasil con una pena de entre quince días y tres meses de cárcel, o el pago de una multa.

Según O Globo, Vinicius montó una macrofiesta para celebrar su onomástica que incluyó conciertos, entre ellos uno del rapero Travis Scott, fuegos artificiales y hasta atracciones típicas de un parque de atracciones. El evento reunió 500 invitados, entre ellos el centrocampista francés Eduardo Camavinga, compañero de Vini en el Real Madrid, y otras celebridades, como la cantante brasileña Anitta, una de las máximas representantes del reguetón latinoamericano tan de moda hoy.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química
  2. 2

    El emblemático restaurante que cierra sus puertas en El Carmen: «Nos fueron robando un barrio. No queremos transformarnos en lo que no somos»
  3. 3 Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá
  4. 4 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  5. 5 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  6. 6

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  7. 7 Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes
  8. 8 Se derrumba una casa deshabitada en Patraix
  9. 9

    El asesino en serie valenciano que ha puesto en vilo a una aldea gallega
  10. 10 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Vinicius, procesado en Brasil por «perturbar» a los vecinos con su fiesta de cumpleaños

Vinicius, procesado en Brasil por «perturbar» a los vecinos con su fiesta de cumpleaños