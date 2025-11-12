Cómo y cuándo ver el entrenamiento gratis de Messi y Argentina este jueves en el estadio del Elche La albiceleste se ejercitará en el Martínez Valero para prerarar el partido ante Angola

J.Zarco Valencia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:54 | Actualizado 17:08h. Comenta Compartir

La selección argentina de fútbol, liderada por Leo Messi, entrena este jueves en el estadio Martínez Valero del Elche, en una sesión a puertas abiertas para la afición. El conjunto entrenado por Scaloni está concentrado en Algorfa (Alicante) para preparar su partido del próximo viernes ante Angola en Luanda.

El acceso al entrenamiento será gratuito, con aforo limitado. Las entradas se han podido obtener desde este martes 11 de noviembre, a partir de las 17:00 horas, en el Área del Abonado, seleccionando 'Selección Argentina', en exclusiva para los abonados del Elche CF, hasta el miércoles a las 08:00 horas. Cada abonado podrá retirar hasta cuatro localidades en el momento de la reserva.

A partir de las 10:00 horas, el acceso queda abierto al público general, que también deberá retirar su entrada —hasta cuatro por operación— en entradas.elchecf.es. Las puertas del estadio se abrirán el jueves 13 de noviembre, a las 09:30 horas (el entrenamiento empieza 10:30) y desde el Elche recalcan que «la venta de entradas para el entrenamiento es exclusivamente online».

El club ilicitano habilitará alrededor de 12.000 entradas para poder ver de cerca y en directo a la vigente campeona del mundo. Leo Messi, Rodrigo de Paul, Otamendi, Lo Celso o Lautaro Martínez son algunas de las estrellas que estarán presentes.