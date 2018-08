Valencianas a por el oro

Nunca el fútbol femenino en España había alcanzado cotas como ésta. Después de que Levante y Valencia marcaran un punto de inflexión en la historia del balompié español abriendo las puertas de sus estadios para darle realce al derbi, este viernes la selección española sub-20 jugará en terreno francés la final del Campeonato del Mundo contra Japón. Allí, en ese equipo que dirige Pedro López se encuentran dos jugadoras con raíces valencianas. Paula Sancho es de Sagunto y hasta hace bien poco defendía los colores del Valencia, donde ha militado desde hace ocho años. La otra cara con vinculación valenciana es Eva Navarro, que ha cambiado el escudo del Sporting de Argel de Alicante por el Levante, con el que ha firmado por dos temporadas.

Ambas, desde la concentración en tierras francesas, expresaban ayer mismo su esperanza de traerse el oro para tierras valencianas. Es Eva Navarro, que pese a no renunciar a sus orígenes murcianos, se siente como una valenciana más, la que se muestra más convencida. «Nuestro objetivo -dice- era en un principio pasar la fase de grupos que sabíamos que iba a ser bastante complicado. Luego los retos se van poniendo poco a poco. Ahora ya tenemos una medalla en el bolsillo, pero tenemos que ponerle el color de oro. Claro que queremos ganar, no podemos relajarnos ahora que lo tenemos tan cerca».

Paula, por su parte, se muestra algo más comedida al principio a la hora de calibrar las verdaderas posibilidades que tiene el equipo, que ya sabe lo que es ganar a Japón. «Veníamos con muchas ganas pero siempre creímos en nuestras posibilidades. Si ya le ganamos una vez a Japón, ¿por qué no podemos volver a hacerlo? Preparadas para ello estamos».

LOS PROTAGONISTAS Paula Sancho González Jugadora del Formación Albacete «Aún no nos lo creemos del todo, eso de ser campeonas del mundo se dice pronto pero cuando lo piensas...» «En Sagunto me tienen mucho cariño, el alcalde fue profesor mío. Todo el sacrificio que he hecho se demuestra que vale la pena» Eva Navarro García Jugadora del Levante «Estoy viviendo un sueño, jugar una final de este nivel y haber fichado por el Levante supone un salto para mí» «Yo quiero ser profesional porque esto es lo que más me gusta, el fútbol femenino ha evolucionado pero aún queda mucho camino por recorrer» España se las verá el viernes en la final con Japón, selección a la que ya venció 1-0