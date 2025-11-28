El Valencia pone en juego el liderato de la Liga Prim de fútbol en silla de ruedas El conjunto che recibe al Atlético de Madrid en el Pabellón de Aldaia, el domingo a las 15:30 horas

R.D. Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:38

El conjunto del Valencia de A-Ball, dirigido por Miguel Ángel Bossio, vigente campeón de la Liga Prim, pone en juego este domingo el liderato recibiendo al Fundación Atlético de Madrid en el Pabellón de Aldaia (15.30 horas).

La Liga Prim de fútbol en silla de ruedas, modalidad también conocida como A-Ball, vivió este pasado fin de semana su primera jornada oficial, marcando un nuevo hito para el deporte de personas con discapacidad en España.

El Valencia en la primera jornada mostró todo su potencial en Santillana del Mar al vencer 0-6 al Oceja Cantabria, mientras que en la Universitat Politècnica de València, el UPV IN Aball se impuso con autoridad a VilaSport de Villarreal por 6-2.

La jornada se cerró el domingo en Cubas de la Sagra, donde la Fundación Atlético de Madrid cayó por 0-3 ante la Asociación de Futbolistas del Valencia C.F, completando así un debut redondo para los equipos valencianos.

El Valencia es el vigente campeón

Cabe recordar que el Valencia CF, coordinado por la Asociación de Futbolistas del Valencia CF es el vigente campeón de la Liga de Fútbol en Silla de Ruedas (Liga Prim).

El equipo dirigido por Miguel Ángel Bossio venció todos sus partidos quedando por delante de Vilasport y Fundación Atlético de Madrid entre otros.

Tras inventar y patentar durante la última década una silla especial que permite desplazarse, pinzar el balón y lanzarlo con fuerza desde unos mandos que se activan en la propia silla, los organizadores han dado forma a la primera competición nacional de la modalidad que esta temporada vive su tercera edición.

Una iniciativa pionera nacida en Valencia

Hay que destacar que el Valencia CF y la Asociación de Futbolistas crearon la primera Escuela de Fútbol en Silla de ruedas hace seis años. Esta apuesta buscó reimpulsar este nuevo deporte como una modalidad de fútbol adaptado verdaderamente inclusivo con el fin social de dar la oportunidad a todas las personas de compartir la práctica de un mismo deporte.

El presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, Fernando Giner, tuvo esta original idea y, tras ponerse en contacto con César Iribarren —Director del Master de Gestión de Empresas Deportivas de la UPV— y José Bernardo Noblejas —Director de Ortoprono— desarrollaron las normas de este deporte y, lo que es más importante: el diseño de las sillas con las que se juega al A-ball. El equipo cuenta en la actualidad con el apoyo de la Diputación de Valencia, TM Grupo Inmobiliario y Metalesa.

La idea es que esta disciplina deportiva, que permite a todos poder seguir jugando al fútbol, siga creciendo con el objetivo de consolidar el A-Ball en el panorama deportivo nacional e internacional. La gran meta a medio plazo es el reconocimiento paralímpico. De momento, ya cuenta con el reconocimiento oficial y el apoyo de la RFEF.