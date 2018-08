Serie A Los ultras de la Lazio desatan la polémica con un mensaje machista Ultras de la Lazio. / Archivo Los radicales del conjunto romano vuelven a empañar su imagen con un texto en el que relegan a las mujeres «más allá de la décima fila» COLPISA / AFP MILÁN Lunes, 20 agosto 2018, 17:13

«Es la broma de mal gusto del verano». El dirigente de la federación italiana de fútbol Robert Fabbricini ha criticado con dureza este lunes el texto sexista de origen desconocido que apareció en la tribuna norte del estadio Olímpico de Roma el pasado sábado durante la derrota de la Lazio contra el Nápoles (1-2).

«Cuando se habla de un estadio, debe ser un punto de reencuentro para las familias y crear guetos para un grupo de personas me parece muy estúpido», ha lamentado el director de la FIGC.

El texto, distribuido el sábado durante el partido de la primera jornada de la Serie A, pedía a las mujeres que no ocuparan las diez primeras filas de la tribuna Norte del estadio Olímpico de Roma, la de los ultras de la Lazio. «La Curva Norte representa para nosotros un lugar sagrado, un entorno con un código no escrito que hay que respetar. Consideramos desde siempre las primeras filas como una línea de trinchera. Aquí no aceptamos a mujeres, esposas o novias, a las que invitamos a situarse más allá de la décima fila», se pudo leer en ese texto, firmado por 'Ejecutivo Diabolik Pluto'.

Los comunicados de los ultras de la Lazio llevan habitualmente la firma del nombre de un grupo, habitualmente el de los Irriducibili, el más importante del equipo romano. Según los medios italianos, la Policía habría identificado a las personas que repartieron los textos gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad.