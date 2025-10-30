El técnico del Torrent lo tiene claro para el sorteo de la Copa: «Me gustaría que nos tocara el Valencia»

«Soy de Torrent y cuando me hablaban de aquella histórica ronda de la Copa del Rey tenía tres años», valoró Xavi Giménez en la ... grada del estadio de San Gregorio pocos minutos después de conseguir, como entrenador del Torrent, eliminar el Torremolinos y clasificar al equipo de l'Horta Sud para la segunda ronda de la Copa del Rey: «Es una alegría que la afición ahora pueda disfrutar de un partido contra un equipo de Primera. Va a ser algo muy bonito sobre todo para la gente joven de Torrent, que no vivió todo aquello de 1990. Traer la Copa a San Gregorio ya fue un éxito y, después, que el equipo ganara la eliminatoria creo que es una alegría que nos merecíamos tras un inicio de temporada un poco irregular. Esta victoria va a ser un cambio de dinámica y nos va a ayudar para ganar esa confianza que, a nivel del club, del equipo y del grupo, nos va venir muy bien y seguro que nos ayudará».

El triunfo llegó, cosas del destino, el día en el que se cumplía el primer aniversario de la dana donde Torrent fue uno de los pueblos más afectados a nivel de infraestructuras. El técnico, como decenas de miles de personas aquel día, también tiene su historia de angustia: «Me quedé en casa con mi hijo y no salí a la calle. Tuve que recogerlo pronto del colegio a mediodía porque no iban a volver. Recuerdo que mi mujer y mi padre estaban en el metro, en Paiporta, y los tuvieron que rescatar de la estación y cruzar para estar a salvo con una cuerda. No sabíamos nada de ellos, se quedaron en una casa de un vecino de Paiporta y ahí pasaron la noche. Hasta el día siguiente no pudieron volver». Esa historia, con el drama de no poder localizarlos al caer todas las comunicaciones, le dejó una reflexión: «Estaban en ese metro en Paiporta por la tarde porque venían de trabajar en Valencia. Mi padre y mi mujer volvían después del trabajo y tuvimos que pasar por esa angustia porque no sabíamos lo que iba a pasar. Con una alerta roja nos tienen que avisar para que nos quedemos todos en casa y sobre todo, a nivel humano, que disfrutemos de los momentos, que la vida pasa muy rápido y que aprovechemos la vida, los momentos, los instantes y que disfrutemos».

«El homenaje en la previa del partido a los fallecidos y afectados por la dana fue muy bonito los prolegómenos del partido», reflexionó el entrenador valenciano «y el partido se jugó en un día especial marcado en el calendario por la desgracia del año pasado y qué mejor que dar una alegría a los vecinos de Torrent e intentar paliar un poco ese dolor que es grande». Con respecto al torneo y a cómo afrontaron la primera ronda contra un equipo sólo una categoría por encima, lo que da más opciones de pasar, se mostró claro: «El pase nos puede dar confianza para los partidos de Liga y poder revertir la situación que tenemos. Al final, la Copa a los equipos pequeños nos permite soñar y saber que teniendo un buen día aquí en casa siempre te puede tocar el premio. Si soy sincero, la primera sensación después del sorteo fue qué lástima que no nos tocara un equipo de Segundo como el Almería o el Granada pero luego, analizando en frío, era una opción de pasar y poder enfrentarte a un Primera. La clave fue meterle todo esto en la cabeza a los futbolistas y creo que fue así. El equipo compitió muy bien y la verdad es que tenemos tenido el premio que merecemos».

Cuando se le pregunta por alguna preferencia para el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey, tira de pasado para expresar al equipo que le gustaría ver como rival en San Gregorio: «Estuve cinco años jugando en la cantera con lo que me gustaría que nos tocara el Valencia. Estuve desde los doce años, en el infantil autonómico hasta jugar en el División de Honor y me haría ilusión. En aquellos años en el Valencia coincidí con Vicente Guaita, con el que tengo mucha amistad y también con Pallardó, que también jugó en el Levante y en el Valencia, con Vicente Romero, que debutó con el primer equipo en Roma en un partido de Champions, y con Pepe Pla, que era una institución en aquellos equipos de cantera. Enfrentarnos ahora al Valencia o al Levante en la Copa sería la leche. Mucha parte de nuestra afición es del Valencia con lo que sería especial que nos tocaran en el sorteo».