Xavi Gimémez, entrenador del Torrent, posa en San Gregorio tras eliminar al Torremolinos. L. Bermejo

El técnico del Torrent lo tiene claro para el sorteo de la Copa: «Me gustaría que nos tocara el Valencia»

Xavi Giménez jugó en la cantera de Paterna con Vicente Guaita, Pallardó o Vicente Moreno. Natural de la localidad de l'Horta Sud, relata su angustia con la dana: «Mi mujer y mi padre fueron rescatados del metro de Paiporta con una cuerda»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:33

Comenta

«Soy de Torrent y cuando me hablaban de aquella histórica ronda de la Copa del Rey tenía tres años», valoró Xavi Giménez en la ... grada del estadio de San Gregorio pocos minutos después de conseguir, como entrenador del Torrent, eliminar el Torremolinos y clasificar al equipo de l'Horta Sud para la segunda ronda de la Copa del Rey: «Es una alegría que la afición ahora pueda disfrutar de un partido contra un equipo de Primera. Va a ser algo muy bonito sobre todo para la gente joven de Torrent, que no vivió todo aquello de 1990. Traer la Copa a San Gregorio ya fue un éxito y, después, que el equipo ganara la eliminatoria creo que es una alegría que nos merecíamos tras un inicio de temporada un poco irregular. Esta victoria va a ser un cambio de dinámica y nos va a ayudar para ganar esa confianza que, a nivel del club, del equipo y del grupo, nos va venir muy bien y seguro que nos ayudará».

