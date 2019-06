Tebas: «'Oikos' no va a ser como el Levante-Zaragoza» Tebas, durante su intervención en el Foro Nueva Economía. : EFE El dirigente destaca avances en la lucha contra la corrupción: «Con el cambio de ley en 2015, que aumentó las penas, se ha mejorado» El presidente de la LFP no está sorprendido por la investigación RODRIGO ERRASTI Miércoles, 19 junio 2019, 23:51

valencia. Javier Tebas participó en el Foro Nueva Economía junto a Jaume Roures y aunque su idea era hablar de los retos económicos que tiene LaLiga por delante no pudo dejar de referirse a la 'Operación Oikos', la trama de amaños de partidos desarticulada en la que Carlos Aranda ejercía de cabecilla junto a Raúl Bravo: «No es un tema que me ha sorprendido porque llevamos nueve años trabajando en la eliminación de esta lacra. LaLiga ha denunciado casos parecidos, pero las leyes no nos permitían ir más lejos porque no era suficiente. Ahora, con el cambio de ley de 2015 que aumentó las penas, se ha mejorado. El modus operandi, que son las apuestas, tampoco nos ha sorprendido. Tenemos dos procedimientos pendientes (en relación al Levante-Zaragoza y al Osasuna-Betis). Hace daño al fútbol pero ya lo hemos eliminado y hay que curarlo».

Tebas destacó los avances de los últimos años en esta materia. Entre ellos una medida tomada por la Federación, con la que espera firmar el convenio de colaboración la próxima semana. «La suspensión cautelar por parte de la FEF a Iñigo López es bastante importante», reconoció. Así, hizo una comparativa respecto al Levante-Zaragoza, que se empezará a juzgar en Valencia en septiembre, o el Betis-Osasuna, del que dijo saber «la verdad real de lo que pasó porque me la contaron los jugadores y ahora falta la verdad judicial», insistió. Así, Tebas cree que «no va a ser como el Levante-Zaragoza, al que le va a llevar cinco años. Yo creo que (la Operación Oikos) en 14-16 meses estará en un tribunal», vaticinó. Tebas cree que aunque el asunto ha mejorado en esta década, es necesario que haya falta más denuncias por parte de los propios futbolistas: «Hay cierta omertá entre los jugadores, porque esto se pararía si desde el primer momento en los vestuarios se denunciara».