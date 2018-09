España-Croacia Modric, en boca de todos Modric. en un entrenamiento. / REUTERS Celebró su 33 cumpleaños mientras opta al 'The Best' y al Balón de Oro y sigue abierto su lío en Croacia por el traspaso al Tottenham RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Elche Lunes, 10 septiembre 2018, 19:33

«Quizás hay jugadores con más marketing, pero Luka (Modric) se merece 'The Best'. No me refiero a nadie, pero como no hay nada que defina el premio, todo suma y todo resta. Ya se verá. Aparte de un gran amigo hay pocos jugadores de los que me sienta tan orgulloso de tenerlo en mi equipo. Me alegraría como si me lo diesen a mí», dijo Sergio Ramos en la zona mixta de Wembley tras la victoria de España ante Inglaterra en la Liga de Naciones (1-2). El central, siempre tan frontal en sus declaraciones, tuvo ese detalle con su compañero de equipo horas antes de medirse a él en Elche. Luka Modric, que el domingo cumplió 33 años, ha conseguido este año el reconocimiento a muchos años de gran fútbol.

Ivan Rakitic, rival en el Barcelona pero compañero en la selección, ya pidió en Rusia con su habitual gracejo 'andaluz' reconocimiento dorado para su amigo. «Ya es tiempo para que tenga el Balón de Oro, a ver si se enteran estos», dijo, en relación a la gente de FIFA que tenía cerca después de un Mundial en el que Modric fue elegido el mejor futbolista.

Ese galardón no mitigó la sensación de tristeza del centrocampista madridista tras la final, aunque en Mónaco ya estaba más satisfecho tras ser elegido el MVP de la pasada campaña según la UEFA. «Es el mejor año de mi carrera, colectiva e individualmente», dijo el croata en la gala celebrada en el Forum Grimaldi del Principado. Ahora Modric ya ha notado en tierras alicantinas que muchos españoles desean que sea el próximo 'The Best', en la gala de Londres del próximo día 24, e incluso el Balón de Oro, pese a que el centrocampista, pieza clave del Real Madrid que lleva tres 'orejonas' consecutivas, se enfrentará este martes con su selección a España en la Liga de Naciones.

Lucho y Busi apuestan por Messi

Luis Enrique, antes del partido, no rehuyó la pregunta sobre a quién le daría el premio. «Si tuviera que hablar de (un premio para alguien de) Croacia, hablaría de Modric y Rakitic. Cualquiera de los dos recibiría cualquier premio. Pero si hablamos de un premio al mejor, yo se lo daría a Messi. Está un paso por delante de todos los jugadores. Otra cosa es si hablamos de títulos, de lo que se gana o deja de ganar... Esa es mi opinión», zanjó categórico minutos antes de que Sergio Busquets comentase: «El mejor del mundo es Messi. Será así hasta que se retire. Si el premio se da por quién es el mejor, creo que no hay punto de comparación. No lo digo sólo por Luka (Modric), que me parece un grandísimo jugador, sino por cualquier otro.»

El recibimiento de Elche será un buen barómetro de la popularidad de Modric lejos del Santiago Bernabéu, que tras la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus sólo tiene ojos para el '10' balcánico: «Balón de Oro, +Lukita+ Balón de Oro». Es curioso cómo Modric ha mutado las críticas con las que llegó a España, después de un polémico traspaso desde el Tottenham, por 40 millones de euros, y tras declararse en rebeldía con su club.

Posible falso testimonio

Además, con su juego ha eclipsado algunos problemas judiciales. En España pagó voluntariamente un millón de euros a Hacienda para tras ser acusado de un posible fraude de 900.000 euros y en Croacia la fiscalía le abrió una investigación ante la sospecha de que dio un falso testimonio en favor de Zdravko Mamic, el hombre fuerte del fútbol croata y que era el director técnico del Dinamo de Zagreb cuando salió del club al Tottenham. Mamic y otros dos dirigentes fueron condenados por malversaciones millonarias relacionadas con el traspaso de Modric o Mateo Kovacic al Inter en 2013, que provocaron al Dinamo pérdidas de 15 millones de euros, además de evadir 1,5 millones de euros en impuestos con transferencias ilegales de dinero al extranjero a través de sociedades en paraísos fiscales.

Incluso resistió a los rumores de una posible salida hacia el Inter este verano para jugar con sus amigos, pero Modric estuvo rápido para usar él mismo las redes sociales y negar tal extremo. «Estoy muy feliz en el mejor club del mundo, donde quiero estar. Estoy tranquilo y quiero seguir trabajando y haciendo cosas bien», dijo trasladando la atención al césped, donde mueve y domina mejor la bola.