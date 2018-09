Modric, en boca de todos

«Quizás hay jugadores con más marketing, pero Luka (Modric) se merece 'The Best'. No me refiero a nadie, pero como no hay nada que defina el premio, todo suma y todo resta. Ya se verá. Aparte de un gran amigo hay pocos jugadores de los que me sienta tan orgulloso de tenerlo en mi equipo. Me alegraría como si me lo diesen a mí», dijo Sergio Ramos en la zona mixta de Wembley. El central tuvo ese detalle con su compañero de equipo horas antes de medirse a él en Elche. Luka Modric, que el domingo cumplió 33, ha conseguido el reconocimiento a muchos años de gran fútbol.

Ivan Rakitic, rival en el Barcelona pero compañero en la selección, ya pidió en Rusia con su habitual gracejo 'andaluz' reconocimiento dorado para su amigo. «Ya es tiempo para que tenga el Balón de Oro, a ver si se enteran estos», dijo, en relación a la gente de FIFA que tenía cerca después de un Mundial en el que Modric fue elegido el mejor futbolista.

Ahora Modric ya ha notado en tierras alicantinas que muchos españoles desean que sea el próximo 'The Best', e incluso el Balón de Oro. Luis Enrique no rehuyó ayer la pregunta sobre a quién le daría el galardón. «Si tuviera que hablar de Croacia, hablaría de Modric y Rakitic. Cualquiera de los dos recibiría cualquier premio. Pero si hablamos de un premio al mejor, yo se lo daría a Messi. Está un paso por delante de todos los jugadores», zanjó categórico el seleccionador. «El mejor jugador de Europa y del mundo es Modric. Para mí en general el mejor del mundo y de la historia es Messi, pero este ha sido el año de Luka», apuntó por su parte Rakitic.