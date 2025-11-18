Directo | Dani Olmo adelanta a España

Secciones
Servicios
Destacamos
Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 10 M18/11 · Árbitro: Felix Zwayer
España
20:45h.
1
-
0
Turquía
Dani Olmo (3')
Min. 12
ESP
TUR
Gol! Min 3'
Gol de Dani Olmo
Colpìsa
Martes, 18 de noviembre 2025, 20:25
12'
Falta de Deniz Gül (Turquía).
9'
Remate rechazado de Fabián Ruiz (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Mikel Oyarzabal.
8'
Falta de Mikel Oyarzabal (España).
8'
Ferdi Kadioglu (Turquía) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
¡Gooooool! España 1, Turquía 0. Dani Olmo (España) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Luis de la Fuente
4-3-3
Unai Simón
portero
Marcos Llorente
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Aymeric Laporte
defensa
Marc Cucurella
defensa
Mikel Merino
centrocampista
Aleix García
centrocampista
Fabián Ruiz
centrocampista
Yéremy Pino
Delantero
Mikel Oyarzabal
Delantero
Dani Olmo
Delantero
Vincenzo Montella
5-4-1
Altay Bayindir
portero
Zeki Çelik
defensa
Samet Akaydin
defensa
Merih Demiral
defensa
Çaglar Söyüncü
defensa
Ferdi Kadioglu
defensa
Irfan Kahveci
centrocampista
Salih Özcan
centrocampista
Orkun Kökçü
centrocampista
Baris Yilmaz
centrocampista
Deniz Gül
Delantero
82,4%
ESP
17,6%
TUR
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|0
|1
|Faltas cometidas
|1
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia