Santi Cazorla: «Siendo más duro, habría conseguido más cosas» En su hábitat. Santi Cazorla posa en la ciudad deportiva del Villarreal tras un entrenamiento. / damián torres Cazorla explica el momento dulce que lo ha devuelto a la selección a los 34 años. «El día que no sienta dolor, empezaré a preocuparme», dice sobre su lesión | Vive el milagro de ser uno de los mejores de la Liga, convocado por Robert Moreno para los partidos de Noruega y Suecia, pese a un tendón que ha superado 11 operaciones CAYETANO ROS VILA-REAL. Lunes, 7 octubre 2019, 00:47

¿Le han dicho que no podría jugar al fútbol por ser demasiada buena persona?

-Sí, muchas veces, sobre todo la gente cercana, que mi forma de ser me habrá perjudicado más que aportado, en el sentido de haber dado un puñetazo encima de la mesa cuando te enfadas para que te valoren. Eso me cuesta e intento buscar otros caminos. Pero luego yo, jugando, soy muy competitivo; una cosa es ser buena persona en aspectos individuales (siendo más duro y más egoísta podría haber conseguido más cosas), pero otra cosa es que soy ganador, competitivo y me enfado cuando pierdo hasta entrenando.

«Demasiadas veces me río por cualquier cosa. Me dicen que tengo tantas arrugas de eso, de reírme»

-Se le ve feliz en el campo. ¿Quién disfruta más: usted o la afición?

-Yo espero que los aficionados porque les debo mucho. Si algo ha merecido la pena de los dos años de lesión es el cariño que me tienen y el trato que me dan en cualquier sitio. Lo mínimo que puedo hacer es hacerles disfrutar.

-¿Qué pensaría su padre si lo viera?

-Difícil, es la espinita que tengo clavada desde niño porque al final es el que ha peleado, junto con mi madre, por que yo pudiera jugar al fútbol, y se ha tenido que perder todo lo que he conseguido desde joven. Y sé que le hubiera gustado muchísimo ver mi carrera (José Manuel Cazorla falleció en 2007, a los 48 años, de un infarto).

-¿Hay alguien que le odie?

-Seguro, lo que pasa es que no estoy al tanto, pero habrá gente que me odia. Tiene que haber de todo.

-A Iniesta le silbaban en un solo campo: San Mamés. ¿Y a usted?

-Supongo que el El Molinón, por la rivalidad con mi pasado oviedista. Siempre que me ha tocado jugar, es el sitio más hostil. La rivalidad forma parte del fútbol.

-¿Cómo era Riquelme?

-No he jugado con un futbolista igual, y mira que he jugado con Iniesta y Silva, que son dos referentes, pero Román ganaba partidos solo.

-¿Cómo se mentaliza uno para los penaltis?

-Hay que ir convencido. Los que he fallado ha sido por dudar. En la Eurocopa de 2008 contra Italia, me toca el segundo después de Villa, yo tenía una idea fija pero Pepe Reina, como buen amigo y como portero, me dice que lo tire al medio. Me hace dudar, pero no le hice caso, fui con mi idea con la suerte de que entró.

-¿Cómo imaginaba a Wenger?

-De otra manera. Cuando llegas al Arsenal y hay un entrenador que lleva 20 años te esperas a una persona que todo lo que dice va a misa. Y es todo lo contrario: es una persona lo más normal del mundo. Estuve seis años con él maravillosos, confió en mí desde el primer minuto. Me duele no haberme podido despedir de un campo que me enamoró.

-¿Cómo es la afición del Arsenal?

-Yo cuando pierdo no suelo salir de casa, ni con un 1-0, va con mi forma de ser, pero hubo partido que fue un 6-0 en contra con el Chelsea, desastroso. Vino mi familia, querían conocer Londres, yo no estaba por la labor, ¿dónde iba yo con el 6-0?. Pero al final salimos al centro de Londres y toda la gente que me paraba era para pedirme fotos, autógrafos y para decirme que es fútbol y nada más.

-Si tuviera que elegir un técnico...

-Con Pellegrini he aprendido mucho. Y después hay dos entrenadores claves: Aragonés, que me llevó a la Eurocopa; y Marcelino, en el Recre, con 20 años necesitaba madurar como futbolista. Me hizo mejorar en lo personal y en lo colectivo.

-¿Entiende su despido en el Valencia?

-Ni yo ni mucha gente, he hablado con él y es un momento complicado. Es extraño porque el Valencia ha ganado la Copa, está en Champions y en un gran momento.

-¿Cómo le trató Luis Aragonés?

-En la primera charla, antes del entrenamiento, yo tenía 22 años, un niño, me sienta en su vestuario y me suelta: '¿Usted por qué está aquí?', 'Pues porque usted ha creído conveniente'. 'Primer error', contesta, y pensé: 'Ya la he 'liado'. Y sigue: 'A usted nadie le ha regalado nada. Usted es uno de los mejores para defender a España en la Eurocopa'. Me dio un subidón.

-Esa Eurocopa de 2008 la ganaron unos locos bajitos.

-Hubo una generación irrepetible con Iniesta, Xavi e Silva: imposible no jugar bien. Me hicieron mejor. No nos daremos cuenta de lo conseguido hasta que pasen los años.

-¿A qué persona admira más?

-A mi padre. Trabajó en la mina, fue conductor de ambulancias, nunca tuvo un trabajo fijo ni largo. Con él empecé a jugar en el CD Covadonga. Iba a apuntar a mi hermano, que tiene cuatro años más, y el entrenador le dijo: 'El pequeño también puede'. Tenía 7 años, salí del coche y me ahí empezó mi odisea con el fútbol.

-¿De qué se ríe?

-De todo lo que puedo, demasiadas veces me río por nada, por cualquier cosa. A veces me dicen que tengo tantas arrugas de eso, de reírme.

-¿Algún compañero le hace reír?

-Ha venido Albiol, que es un personaje, y le ha dado un toque al vestuario con las bromas.

-En la temporada pasada, cobró 500.000 euros y otros 20.000 por partido.

-Sí, jugué muchos partidos. Era consciente de que el club quisiera ver el estado en el que estaba, y una vez acabó el primer año, nos sentamos y mejoramos un poco el contrato.

-¿Le llamó Xavi para ir a Qatar?

-Xavi me llamó, pero estoy muy contento aquí.

-¿Dónde vive en Valencia?

-En la Avenida de las Cortes valencianas: la ciudad es espectacular, supercómoda, la familia está muy adaptada. Mi hijo entrena en el Cracks, mi hija pequeña va a ballet.

-¿Por qué no lleva a su hijo (Enzo, de nueve años) a una escuela más exigente?

-Me queda al lado de casa y lo único importante es que disfrute. Yo cuando era niño lo único que quería era jugar y disfrutar.

-¿Cuánto ha pagado de IRPF?

-Mucho, solo te digo que he pagado mucho, demasiado (risas).

-¿Y cuál es el plan b?

-Me va más ser director deportivo porque soy un enfermo de ver fútbol, de seguir a jóvenes.

-¿Qué jóvenes?

-Pau Torres puede marcar una época por sus cualidades y su cabeza. Y Ferran, lo veo cada día con más desparpajo, en la sub 21 estuvo brutal.

-¿Sigue jugando con dolor?

-Me preocuparé el día que no sienta dolor. Siento molestias en la izquierda al cargar para proteger la derecha. Y en la espalda.

-Del médico que le dijo que, como mucho, podría jugar en el jardín con su hijo, ¿se sabe algo?

-Sigue en su trabajo. Esa conversación duró dos segundos, no guardo rencor a nadie. Igual eso lo pensaba mucha gente en ese momento, pero te puedes ahorrar el decirlo.