La revelación de los despachos David Navarro, como director deportivo junto a los jugadores del Alcorcón. / ad alcorcón David Navarro debuta como director deportivo y tiene líder de Segunda al Alcorcón | «Estoy aprendiendo en este nuevo cargo, sería extraordinario algún día desempeñarlo en el Valencia o el Levante», dice el exfutbolista JOSÉ MOLINS VALENCIA. Lunes, 19 noviembre 2018, 23:59

La revelación de la temporada en Segunda división ya no juega en el césped. Ahora trabaja en los despachos. David Navarro se retiró del fútbol en diciembre de 2017 y tras incorporarse a la secretaría técnica del Alcorcón, en junio asumió el cargo de director deportivo del club. Con un presupuesto más que ajustado y un techo de gasto de 4,1 millones (contra los 20 millones de sus rivales por el ascenso), ha diseñado una plantilla que se encuentra líder de la categoría, en posición de subir directamente a Primera, algo histórico para el conjunto madrileño.

«En seis meses he pasado de ser jugador a tener que organizar la plantilla. Es una responsabilidad muy grande, todo depende de ti, de tus decisiones. Es un mundo complicado, cuando eres futbolista no te das cuenta de cómo funciona todo lo que hay por detrás del futbolista. Se vive con mucha presión, tus decisiones son muy importantes», asegura Navarro a LAS PROVINCIAS.

Una lesión en la espalda puso fin a la carrera del de Puerto de Sagunto, tras 17 temporadas en las que llegó a ser capitán del Valencia y del Levante. Le quedaban unos meses de contrato con el club madrileño y por ese motivo le propusieron que se incorporara como secretario técnico. Fue su primer paso en los despachos, a la sombra del director deportivo, Miguel Ángel Baltanás. Pero se produjo un movimiento inesperado. En junio, el Udinese italiano fichó al entrenador Julio Velázquez y se llevó con él a Baltanás. Navarro, a sus 38 años, ya estaba preparado para dar el salto y encargarse de diseñar por completo el equipo. El presidente, Nacho Legido y el director general, Quique Pérez, le ofrecieron el puesto de director deportivo. Y el pasado domingo el exfutbolista valenciano celebraba en el palco ese gol ante el Elche en el tiempo añadido que coloca líder en solitario a su Alcorcón, por encima de Málaga, Granada y Deportivo.

Navarro ha tenido que configurar un equipo con casi cinco veces menos dinero que los clubes rivales

Ahora le ha cambiado el chip en las negociaciones. «Tienes que torear muy bien con los futbolistas cuando te piden más dinero, porque si no lo tienes es complicado. Me gusta decir las cosas claras y sin rodeos, trato de ser lo más justo y claro posible. He sido compañero de muchos jugadores hasta hace muy poco y ahora hay que saber diferenciar ambos puestos, dónde está ese límite», explica.

Su debut no ha podido resultar más exitoso, pese a manejar uno de los presupuestos más modestos de la categoría de plata. Su experiencia en los dos equipos de la ciudad hace inevitable que piense en su regreso a Mestalla o a Orriols en un futuro en su nuevo cargo. «Me gustaría, he jugado en el Valencia y el Levante, ser director deportivo de cualquiera de los dos sería algo extraordinario. De momento prefiero ir paso a paso, este año tengo que aprender mucho, es un puesto nuevo para mí, pero no cierro ninguna puerta. Estaría encantado», expresa.

Se lleva exgranotas

«Más no puedo pedir, con el equipo líder. Pero ha sido un verano difícil. El límite salarial es muy ajustado, somos el cuarto equipo con menos presupuesto y hacer una plantilla competitiva es complicado», reconoce Navarro, que este verano hizo seis fichajes, entre ellos los exgranotas Héctor Rodas y Víctor Casadesús. Aunque su gran apuesta fue Cristóbal Parrado como entrenador. Un éxito rotundo. El pasado 31 de octubre renovó el contrato del técnico. «De Cristóbal me habían hablado muy bien, fui varias veces a verlo, aposté por él y estoy encantado, está dando un gran resultado. Hay un buen grupo y un buen club, es un proyecto ilusionante, pero queda mucho todavía».

Y es que pese al liderato, el director deportivo mantiene que el objetivo del Alcorcón sigue siendo la permanencia en Segunda. «Hay que salvarse, pero somos personas y te ves líder y puedes pensar más allá. Aunque nos dura tres segundos, tenemos los pies en el suelo. Si se consigue rápido sí que hay que ser ambicioso», comenta.

Admite que en estos seis meses el nuevo cargo le ha trastocado su vida, su día a día. «Cambia todo, en verano ya no hay vacaciones. Desde junio hasta el 31 de agosto estás pendiente del teléfono, reuniones e intentar cerrar la plantilla. Es la nueva vida, trabajar al máximo en ese periodo. Los fines de semana durante el año veo mucho fútbol, los máximos partidos posibles y sigo jugadores interesantes. Entre semana me reúno con agentes y en el día a día estoy en el vestuario controlando cómo va el equipo», explica David, que se siente cómodo su nuevo puesto.