El Real Sociedad - Sevilla FC se emite gratis y en abierto por televisión: a qué hora juegan y dónde ver el partido de la jornada 10 de La Liga Hispalenses y donostiarras miden sus fuerzas con una necesidad imperiosa de conseguir victorias

La Liga EASPORTS se acerca al tercio disputado de la competición en una jornada 10 claramente marcada por 'El Clásico' y el derbi de la Comunitat Valenciana. La clasificación está liderada por el Real Madrid tras su victoria por la mínima ante el Getafe, seguido de un FC Barcelona que tuvo que sudar hasta los últ6imos estertores del encuentro para superar al Girona.

En el partido en abierto de la semana, el RCD Espanyol se llevó los tres puntos del Carlos Tartiere gracias a los goles de Kike García y Pere Milla ante un Oviedo que, a pesar de recibir muchos disparos a puerta, tuvo oportunidades claras para adelantarse en el marcador. Para este fin de semana, DAZN ofrece totalmente gratis el choque entre Real Sociedad y Sevilla FC.

El conjunto hispalense recibió al Mallorca en el Sánchez Pizjuán tras golear al Barcelona por 4-1. Y aunque los de Matías Almeyda abrieron la lata, diez minutos mágicos llevaron en volandas al equipo balear que consiguió tres tantos para establecer el definitivo 1-3.

Por su parte, la Real Sociedad encadena una nueva jornada sin ganar y y acumula tres de los últimos cuatro partidos sin conocer la victoria, la única del curso ante el Mallorca en Anoeta. El conjunto txuri-urdin recibe a un Sevilla que buscará resarcirse del duro golpe sufrido el pasado domingo y recuperar las buenas sensaciones mostradas ante los culés.

El equipo donostiarra no podrá contar con Take Kubo que arrastra molestias musculares. Tampoco estará el atacante islandés Orri Oskarsson por una lesión en el muslo, ni Aritz Elustondo que atraviesa un proceso vírico.

Por su parte, el Sevilla tiene saturada la enfermería. Azplicueta y Baptiste Mendy cayeron lesionados y se perderán la visita a San Sebastián. Dos bajas que se suman a las ya conocidas de Nianzou, Alfon y Joan Jordán.

Horario y dónde ver el partido en abierto por TV

La Real Sociedad recibe al Sevilla este viernes 24 de octubre en el partido que corresponde a la jornada 10 de La Liga. El partido se disputará a las 21:00 horas en Anoeta. Puedes seguir el partido totalmente gratis y en abierto a través de DAZN sin necesidad de suscribirse a ningún plan.

Cómo ver el partido gratis a través de DAZN

Para ver el partido gratuito de la jornada no es necesario pagar por la suscripción de DAZN. La plataforma cuenta con una modalidad gratuita en la que ofrece una selección de eventos en directo, resúmenes, documentales y programas semanales sobre las diferentes disciplinas deportivas con las que cuenta en su catálogo. Para visualizar estos contenidos, basta con crearse una cuenta en DAZN.

- Descarga la aplicación de DAZN en tu tableta, móvil o Smart TV.

- Pulsa en 'Iniciar sesión'.

- Regístrate con un correo electrónico.

Una vez seleccionas el partido que se emite en abierto (esta semana el Rea Sociedad-Sevilla) puedes reproducirlo en tu dispositivo móvil o, si tienes una Smart TV o un dispositivo para transferir las imágenes (Fire TV, Google Chromecast o similar) puedes ver las imágenes en la televisión.

Horarios de la jornada 10

- Girona FC - Real Oviedo. (Sábado 25. 14:00h).

- RCD Espanyol - Elche CF. (Sábado 25. 16:15h).

- Athletic Club - Getafe CF. (Sábado 25. 18:30h).

- Valencia CF - Villarreal CF. (Sábado 25. 21:00h).

- RCD Mallorca - Levante UD. (Domingo 26. 14:00h).

- Real Madrid - FC Barcelona. (Domingo 26. 16:15h).

- CA Osasuna - RC Celta de Vigo. (Domingo 26. 18:30h).

- Rayo Vallecano - Deportivo Alavés. (Domingo 26. 21:00h).

- Real Betis - Atlético de Madrid. (Lunes 27. 21:00h).