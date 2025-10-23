Real Madrid - FC Barcelona: a qué hora juegan y dónde ver por televisión el primer Clásico de la temporada Los reyes del fútbol español se citan en el Santiago Bernabéu con dos puntos de diferencia en la clasificación

El mundo del fútbol se paraliza este fin de semana para disfrutar del partido que, cada temporada, sienta a millones y millones de aficionados de todas partes del mundo frente al televisor. Real Madrid y FC Barcelona medirán sus fuerzas en el primer Clásico de La Liga 2025-2026.

El Real Madrid llega al partido como líder en solitario de La Liga. El conjunto de Xabi Alonso solamente ha perdido un partido de todos los que ha disputado, el duro correctivo que le aplicó el Atlético de Madrid en el derbi de la capital.

El equipo blanco afronta esta cita exigente con Kylian Mbappé como la figura rutilante de la plantilla. El atacante parisino es el máximo goleador de La Liga con 10 tantos en 9 encuentros y su voracidad no tiene visas de desaparecer

El FC Barcelona de Hansi Flick visita el Santiago Bernabéu como el inmediato perseguidor con la posibilidad de salir del feudo del eterno rival con el primer puesto de la clasificación. Los culés han atravesado un período de bajas importantes como las de Lamine o Raphinha. Aún así, solo han caído en una ocasión, el pasado 5 de octubre en el Sánchez Pizjuán por 4-1.

La enfermería de ambos conjuntos está a rebosar. El Real Madrid llega con la defensa en cuadro debido a las bajas de Rudiger, Alaba, Trent, Carvajal y Huijsen, todos ellos lesionados. Además, Dani Ceballos tampoco estará sobre el verde. En clave blaugrana, Joan García sigue de baja y Szczesny será el encargado de defender la meta culé.

Lewandowski y Dani Olmo tampoco llegarán a tiempo y se unen a las bajas de Christensen, Gavi y Ter Stegen. Flick todavía está pendiente de la evolución de Raphinha, desconvocado ante el Olympiakos, para decidir si extremo brasileño viaja a Madrid con el equipo.

El curso pasado, los dos gigantes del fútbol español se vieron las caras hasta en cinco ocasiones. Todas ellas cayeron del lado blaugrana, así que el Real Madrid tendrá una tarea difícil para romper una estadística que no augura un buen resultado.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Real Madrid recibe al FC Barcelona este domingo 26 de octubre en el partido correspondiente a la jornada 10 de La Liga. El choque se disputará a las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu. Puedes seguir el partido en directo por televisión a través de DAZN, la plataforma emite el primer Clásico de la temporada en exclusiva.

