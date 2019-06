Nadie les podrá separar del balón Cristóbal celebra una acción en una de las sesiones. / irene marsilla Los niños, en uno de los entrenamientos que celebran en las instalaciones cedidas por la Universidad Cardenal Herrera CEU. :: i. marsilla La organización 'Acontracorrent' crea un equipo de fútbol adaptado para niños con diversidad funcional | Tres fisioterapeutas, una psiquiatra, una psicóloga y un grupo de voluntarios trabajan para cumplir el sueño de más de una veintena de niños LOURDES MARTÍ ALFARA DEL PATRIARCA. Lunes, 17 junio 2019, 00:42

«Pensaba que nunca iba a poder jugar a fútbol como los demás y mi vida ha cambiado por completo». Iker Mateu tiene doce años y su mundo cambió hace uno y medio. «Todo es gracias a Sergio y Miguel, y a nuestros familiares que han centrado todos sus esfuerzos para que sea posible», prosigue. Antes de que llegase ese momento exacto en el que Iker pudo al fin experimentar qué se siente al marcar un gol; en cada hogar con un niño con diversidad funcional, entre las largas jornadas a las que al cole se suman terapias, sesiones de rehabilitación y visitas con los doctores se repetían las mismas preguntas: ¿Cuántas temporadas más tienen que pasar para que Cristóbal logre emular a sus ídolos de Mestalla? ¿Tendrá la oportunidad Valeria de jugar a fútbol con alguien más que con su padre en el patio de su casa?

De forma paralela, Sergio Muñoz y Miguel Sánchez-Moreno, se reunían en casa de uno u otro para ver cómo podían dar respuesta a las necesidades de los niños y sus familias. O, mejor dicho, cómo cumplir sus sueños. Era marzo de 2017 cuando la propuesta de una de las madres de los peques que acuden a la clínica de estos dos fisioterapeutas les dio el empujón definitivo para plantearse seriamente el proyecto: «Teníamos algo en mente pero nunca nos habíamos lanzado. Se lo comentamos a Lucía y ella nos repetía una y otra vez que por qué no. En octubre de hace dos años empezamos a ponerlo en práctica. Eran cinco niños y jugábamos en el lateral de una pista que nos dejaron los compañeros de A-Ball en Nazaret», afirma Sergio. Formalizaron 'Acontracorrent', una organización que tiene como objetivo facilitar la práctica de deporte a personas con dificultades motoras. Ahora son 23 los pequeños que juegan a fútbol. Algunos, la mayoría, se ayudan de sus andadores adaptados a sus necesidades, otros no requieren de apoyos aunque por problemas motores no alcanzan la velocidad de otros niños de sus mismas edades.

Para entender cómo ha cambiado la vida de Iker desde aquella pregunta de la mamá de Cristóbal, sólo hay que acudir a uno de los dos entrenamientos semanales que tienen en las instalaciones cedidas por la Universidad Cardenal-Herrera CEU. Nada más asomarse a la pista de fútbol se ven familiares de los niños. Sus miradas siguen atentamente las sesiones y los partidillos. Como en cualquier escuela de fútbol. En una de las porterías está Marc. Tiene once años y se apoya en un andador, cuenta con problemas motores. Dentro de la pista, Pau, de catorce, se convierte en su otra mitad. «¿Te encargas de ayudarlo?», se le pregunta. «Claro, es mi hermano. Es una alegría poder jugar con el nano», responde. «Es que no puedo andar bien», aporta el pequeño atento al disparo de Carlos Martí. Este último tiene cinco años, es de Chiva, y su madre, Fuen, todavía no se cree la evolución que ha tenido su hijo desde que empezó a acudir a los entrenamientos desde principios de marzo: «Ahora está aprendiendo a andar y el trabajo extra que hace aquí es muy beneficioso».

«Son luchadores, unos campeones», apunta Maria José, mamá de Joan Báguena. Su abuelo Juan graba orgulloso a su nieto a quien, sobre todo, le gusta «marcar goles». «El sobresfuerzo que hacen estos niños para jugar es increíble, el mío por ejemplo se pasa cuatro horas en intensivo en el fisio, y llega aquí y aguanta. Nunca quiere que se termine el entrenamiento aunque esté cansado. El balón se ha convertido en su mejor amigo, se lo quiere llevar a todas partes, al cole, al médico... siempre va detrás». Tampoco quiere descansar «aunque sea un ratito» Mariana, como le pide su madre desde la banda. Ella tiene diez años y aunque esa misma tarde ha tenido una sesión de hemodiálisis suplica a su mamá que le deje al menos «participar en la tanda de penaltis». «Ella también practica ballet adaptado, decidí apuntarla a fútbol por los problemas de sociabilidad que tiene. Aquí se siente bien, una más. Marca gol, puede seguir el ritmo y poner en práctica valores como el compañerismo o el trabajo en equipo», asegura sonriendo su mamá mientras le ofrece un poco de agua para que se refresque ante la calurosa tarde.

Valeria tiene siete años y luce la camiseta del centenario del Valencia. Su padre, en la banda, lleva la misma: «Unas amigas del cole le dijeron que por qué no le apuntaban a fútbol ya que le gustaba tanto. Los otros niños van más rápido, ella no les sigue y es complicado, aquí se siente una más».

Una nueva escuela

La temporada termina y los peques esperan, más que nunca, la llegada de septiembre donde se retomarán los entrenamientos. Habrá una escuela adaptada más en las instalaciones del Athletic Unión Catarroja. Sergio y Miguel seguirán trabajando. Ya no están solos como en aquellas reuniones de 2017. Ahora cuentan con un equipo formado por una neuropsicóloga, Águeda Sapiña, María Peyrolón, residente de psiquiatría y dos fisioterapeutas más, Mar Lledó y Sergi Güemes. A ellos se les suman una veintena de voluntarios. Una ayuda sin la cual no podrían haber hecho realidad los sueños de Iker, Cristóbal, Valeria y los que están por llegar.