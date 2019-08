«Hay una plantilla completa y con fondo de armario» EFE ALICANTE. Lunes, 19 agosto 2019, 23:51

Javier Portillo, director deportivo del Hércules, aseguró ayer que al equipo alicantino se le va a quedar una plantilla muy completa y con profundidad de banquillo para afrontar la próxima temporada, en la que volverá a aspirar al ascenso a Segunda.

«Creo que estamos bien como estamos. Vamos a tener diferentes perfiles de jugadores y se nos queda una plantilla completa y con bastante fondo de armario», dijo el técnico madrileño.

Portillo afirmó que el Hércules, a pesar de haber realizado ya siete incorporaciones, no descarta más movimientos hasta el cierre del mercado.

«No me planteo la salida de Carlos porque es nuestro goleador y un jugador diferente»

«Si hay algo que mejore lo que tenemos y que nos dé un plus lo vamos a intentar», afirmó el director deportivo, quien matizó que, sin embargo, el grupo es «poco mejorable» por la calidad de los jugadores que ya hay.

El madrileño indicó que no hay novedades en cuanto a la situación del veterano Julián Cerdá 'Juli', a quien el club pretende rescindir su contrato para dejar hueco a Borja Martínez, reciente fichaje, si bien confió en que pronto haya un «entendimiento» entre las partes.

Portillo recordó que el Hércules tiene una «exigencia máxima» para afrontar la temporada, pero recordó que no será campeón ni en la primera jornada ni en la segunda.

«Tenemos que estar unidos y ser un grupo competitivo», explicó Portillo, quien compartió el toque de atención de su entrenador, Lluís Planagumà, a los atacantes al señalar que «el Hércules no espera a nadie».

«Todo el mundo tiene que estar apretado. Hay dos jugadores por puesto y el que quiera jugar tiene que sudar mucho», reiteró Portillo, quien desveló que tanto Carlos Martínez como otros jugadores de la plantilla han recibido ofertas para salir del club.

«Tenemos jugadores llamativos que llaman la atención de otros clubes, pero tienen contrato. En el caso de Carlos no me lo planteo porque para mí es un jugador diferente y nuestro goleador. Pero esto es mercado y no me puedo comprometer a que llegue una oferta importante y se valore», concluyó el director deportivo.