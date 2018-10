PREMIER Nuno, elegido mejor técnico de septiembre Nuno. / efe EFE. Sábado, 13 octubre 2018, 00:48

Nuno Espirito Santo, entrenador del Wolverhampton y ex del Valencia, fue elegido mejor entrenador de la Premier en septiembre. El luso se impuso a Emery (Arsenal), Guardiola (City) y Klopp (Liverpool). El Wolves amarró tres victorias ante West Ham, Burnley y Southamtpon, dejando su portería a cero en los tres encuentros, y un empate en Old Trafford. «Representa el esfuerzo de todos los que trabajan aquí, de los jugadores y aficionados», explicó Nuno, que estableció un récord en la Premier al repetir el once en 8 jornadas.