Un Mundial de fútbol a pie en Oliva Se trata de 'Walking football', la especialidad en la que está prohibido correr y que reúne a jubilados de 15 países en una competición amistosa. «Es ideal para que gente mayor haga ejercicio», afirma Douglas, el más veterano con 74 años

El fútbol es el deporte rey (al menos en Europa y Sudamérica) y cada día se demuestra aún más su grandeza. Al ser una actividad física tan importante y tan integrada en la sociedad, últimamente ha surgido una nueva modalidad denominada 'Walking football', en la cual se prohíbe correr. Esta innovadora forma de jugar a este deporte exige menos en el apartado físico, pero a la vez cuenta con una complejidad tremenda.

Tiene origen en Inglaterra, país donde también surge el fútbol como tal que todos conocemos. Con solo 14 años de edad, ya que nació en 2011, esta nueva modalidad tiene como principal objetivo evitar lesiones, cargas... contacto físico en general y sí disfrutar de los beneficios del fútbol y de la actividad física. Otro de los cambios a tener en cuenta es que juegan siete futbolistas por equipo en vez de los 11 que estamos acostumbrados cuando vemos un partido desde nuestras casas.

Como se puede observar, se trata de una modalidad completamente nueva que poco a poco va apareciendo en nuestra sociedad, pero que aún le falta mucho crecimiento por delante.

No es muy normal encontrar equipos que practiquen este deporte por nuestra zona, por lo menos con horarios establecidos y un contacto que se encargue de la dirección del equipo. Sí lo hay, al menos, en la comarca de la Safor. Hablamos nada más y nada menos que de Oliva. Este pueblo costero con 26.000 habitantes, y que limita con la provincia de Alicante, cuenta con un club donde la gente que ya no tiene las capacidades físicas para practicar el deporte rey puede intentarlo con una versión más relajada que fomenta la deportividad, el juego en equipo y la práctica de deporte de una forma menos intensa, porque al fin y al cabo todos merecen poder contar con ese beneficio sobre la salud que supone la realización de ejercicio.

Este club olivense realiza entrenamientos todos los viernes de 11:00 a 12:30, pero esta misma semana ha ido a más, llevando a cabo un torneo con equipos de Inglaterra. Esta competición era completamente amistosa, pero hay que tener en cuenta que hablamos de un deporte que todavía no está asentado en la Comunitat, así que por el momento es normal que el contexto amistoso se imponga ante el competitivo.

Contando con dos categorías divididas según la edad de los participantes, estando la de mayores de 55 y la de mayores de 65, dos equipos del mismo grupo de edad participaban en una de las dos de las pistas alquiladas para el torneo, mientras que en la otra se disputaban partidos del otro grupo. Entre los invitados en la categoría de mayores de 55 encontramos a los equipos de Moraira y Eastbourne (ciudad del sur de Inglaterra con una población de 99.000 habitantes); y por otra parte, en la categoría de mayores de 65, estaban también el de Eastbourne y Shrewsbury (la cuál se encuentra al oeste del país y cuenta con 95.000 habitantes).

Se buscan españoles

Una de las pegas de su origen y su poca expansión por nuestra zona resulta en la escasa participación de jugadores de nuestro país. El campo de fútbol del pabellón de Oliva parecía ser uno de Londres.

El idioma predominante era el inglés, lo lógico teniendo en cuenta que son los que han traído este deporte aquí. Aún así, más de 15 eran las naciones allí presentes que no quisieron perderse el torneo (alemanes, norirlandeses, galeses, franceses...), y prácticamente los únicos hispanohablantes eran argentinos.

Algunos de los jugadores del equipo de Oliva se mostraban un poco preocupados con la situación, y Mike Thomas, el principal encargado de la gestión del club de Oliva y quien se encontraba arbitrando algunos de los partidos, afirmaba lo siguiente: «Desearía poder encontrar más jugadores locales, de España. Lo hemos intentado, pero no ha habido suerte aún. No parece que tengan interés. No entiendo por qué no hay aún. Quizás no nos hemos publicitado lo suficiente. Hemos puesto carteles para tratar de captar a gente jubilada, pero no hemos conseguido nada de momento».

Esto es sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta el fanatismo que existe en nuestra zona por el fútbol. Todo parece indicar que aún no es suficientemente conocida entre nosotros esta nueva forma de practicar el deporte rey.

Un torneo inclusivo

Si algo podemos decir de este torneo es que cualquiera tenía cabida en él. En el equipo de Oliva encontrábamos también mujeres: y es que el fútbol caminante es también un deporte mixto. Amanda Spurr es una de ellas: «Me encanta el futbol, jugaba a un nivel bastante alto en el servicio militar. Solo somos dos chicas: mi mujer y yo. Quizás puede pensarse que es un deporte de hombres, pero las reglas son las reglas y el 'walking football' es diferente».

Aunque los grupos en los que participaba cada jugador iban en función de la edad, en algunos casos no era así, como era el de Douglas, participante más veterano del equipo, y quien decidió romper por completo las reglas establecidas. Con una edad de 74 años, jugaba en la categoría de más de 55: «Hoy me ha tocado jugar en el equipo de los más jóvenes. Me siento bien cuando juego, pero después ya es otra historia. He jugado a fútbol toda mi vida, pero cuando te vuelves viejo te haces más lento, y el fútbol andando es ideal para que gente de nuestra edad haga ejercicio».

Aún queda mucho por hacer, pero parece ser que cada vez más este deporte se está expandiendo. En Torrevieja se celebró este año el mundial de 'Walking Football', que enfrentaba a 30 equipos de distintos países. Esto indica un leve indicio de que puede empezar a ganar más popularidad en nuestro país.

El futuro de este deporte es incierto: no sabemos realmente si en nuestra Comunitat Valenciana va a acabar habiendo una competición más oficial, pero si algo nos ha enseñado este torneo es que, aunque pasen los años los vínculos que deja el deporte pueden llegar a ser para toda la vida, y nunca es tarde para ejercitarse, independientemente de nuestra condición física.

