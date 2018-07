Pretemporada Mourinho: «No somos tan buenos como para ganar el título de la Premier» José Mourinho. / Oli Scarff (Afp) El técnico del Manchester United demanda más fichajes para poder competir con el Manchester City, el Liverpool o el Chelsea EFE Miércoles, 25 julio 2018, 13:37

El portugués José Mourinho, entrenador del Manchester United, reconoció en su primera rueda de prensa previa al debut de su equipo en la novena edición de la International Champions Cup, que no tienen el potencial suficiente para estar entre los favoritos a ganar el título de la Premier League.

«La primera realidad que hay que aceptar es que nuestro nivel no está a la altura del que tienen en sus plantillas los equipos del Liverpool y del Chelsea», admitió Mourinho. «Necesitamos conseguir algunos traspasos y mantener a nuestras estrellas si queremos luchar por el título».

Mourinho considera que en la plantilla faltan todavía dos jugadores de calidad que les permitan luchar de nuevo por el título y no quiso responder cuando se le preguntó directamente si con lo que tenía actualmente podía competir. «No respondo a tu pregunta», dijo. Al preguntársele cuántos fichajes nuevos le gustaría, Mourinho señaló: «Me gustaría tener dos jugadores más. Una cosa es lo que me gustaría. Otra cosa es lo que va a suceder».

Sólo tres fichajes

Mourinho está molesto porque hasta el momento el United sólo haya hecho tres fichajes: Fred, Diogo Dalot y el guardameta Lee Grant, mientras que rivales como el Liverpool están gastando mucho dinero en un intento por cerrar la brecha con el campeón, el Manchester City.

El United terminó segundo la temporada pasada, con 19 puntos menos de los que consiguió el City, argumento que pone Mourinho sobre la mesa pensando que su equipo necesita aún más inversión antes del cierre del mercado en la Premier, el 9 de agosto.

A los rivales les va bien, mientras que Mourinho recordó que tampoco contará con nueve jugadores del primer equipo para la gira estadounidense del United, con un núcleo de estrellas descansando tras la Copa del Mundo, una situación que teme podría perjudicar a su equipo al inicio de la temporada. «Si miras a los jugadores que el Chelsea y el Liverpool tienen en la pretemporada, especialmente estos dos equipos, también el Arsenal, si comparas, verás la diferencia de la situación», analizó Mourinho. «El Manchester City y el Tottenham están en una situación similar a la nuestra, pero se puede ver que algunos otros clubes se encuentran en una situación difícil».

Mourinho dijo que no podía ser optimista de cara a lo que le esperaba al equipo al comienzo de la temporada. «Nuestro primer partido de la temporada es contra Leicester y el segundo contra Brighton y, si miro a Leicester, si no estoy equivocado, sólo Harry Maguire y Jamie Vardy estaban en la Copa del Mundo en la fase final, porque Kasper Schmeichel regresó antes», explicó.

El portugués insistió que la pretemporada era fundamental y su equipo no podía hacerla al completo. «Así que creo que un equipo que trabaje durante seis semanas como mínimo, con todos los jugadores excepto un defensor y un delantero, que puedan unirse el último fin de semana y probablemente estén disponibles, está claro que es una situación mucho mejor para ellos», subrayó Mourinho. «Cuando miro a Brighton, no creo que tengan ningún jugador que no esté haciendo una muy buena pretemporada con mucho entrenamiento y partidos».