Máximo riesgo para el Hércules y para Planagumá esta tarde ante el Sabadell Alejandro Alfaro, que hoy será titular, junto a Alvarado. / hcf Los alicantinos buscan escapar de la crisis y no despedirse del campeonato a las primeras de cambio en un Rico Pérez tenso JUAN F. MILLÁN ALICANTE. Domingo, 15 septiembre 2019, 00:43

El Hércules afronta esta tarde algo más que un partido. Después de tres decepcionantes encuentros en los que no fue capaz de ganar ninguno, los alicantinos afrontan su regreso al Rico Pérez con la necesidad de ganar al Sabadell para salvar la credibilidad del proyecto y para que la estabilidad de Planagumà al frente del equipo siga intacta. La victoria del Villarreal B ayer (0-3) en Llagostera no ayuda mucho a encarar el encuentro con la calma que requiere una cita de responsabilidad. Después de un verano en el que la obsesión por el campeonato del grupo se instaló en todos los rincones de la entidad, arrancar hoy la jornada a once puntos del filial amarillo no tranquiliza al entorno.

La principal novedad en el equipo alicantino será el regreso de Carlos Martínez, baja durante toda lo que se lleva disputado de temporada tras sufrir un golpe en las costillas en la pretemporada.

El catalán, máximo goleador del equipo el pasado curso, pugnará por una plaza en la media punta con Alejandro Alfaro, quien tuvo una destacada actuación en Buñol en su debut con el equipo. En principio el delantero de Mataró arrancará el partido desde el banquillo y tendrá minutos en la segunda parte del encuentro.

La única baja por lesión es la del lateral Felipe Alfonso, con molestias en el pubis. Los canteranos Álvaro Pérez y Víctor Olmedo pugnan por su plaza en el lateral derecho de la defensa. Teo Quintero y Rulo se quedan fuera de la citación por decisión técnica.

El Hércules dejará atrás la estructura de tres jugadores por dentro en el centro del campo y dibujará hoy ante su afición el 4-2-3-1. Las grandes dudas en la alineación se instalan en el lateral derecho y también en la pareja de centrocampistas que lleven el peso del juego del equipo. Lo normal es que Yeray sea indiscutible en la zona ancha y la principal incógnita radica en su acompañante. Fran Miranda o Diego Benito pelean por ese hueco.

Este encuentro será el primero de los dos que debe disputar el equipo alicantino de forma consecutiva en el estadio Rico Pérez. Esta semana ante el Sabadell (19.30 horas) y dentro de siete días frente al Orihuela (19 horas) en el primer derbi provincial de la temporada.

Planagumà tiene un atajo claro hacia la estabilidad y es conseguir las dos victorias de manera consecutiva, lo que colocaría a su equipo en la zona alta de la clasificación.