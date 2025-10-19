El Manchester United hunde al Liverpool en el clásico de Inglaterra

Cristián Ramón Cobos Madrid Domingo, 19 de octubre 2025, 19:46 Comenta Compartir

Asaltó el Manchester United Anfield en el clásico de Inglaterra. Los de Rúben Amorim consiguen llevarse tres puntos vitales y muy sufridos ante un Liverpool que suma su cuarta derrota consecutiva y que sigue sin dar con la tecla para demostrar ser un equipo que ha invertido muchos millones este verano. Mbeumo aprovechó un regalo de Diallo para adelantar a los 'devils' en la primera acción del partido. Intentaron sobreponerse al golpe los 'reds' aferrándose a un Gakpo que lo buscó de todas formas, pero que se estrelló en tres ocasiones con la madera antes de poner la igualada. Pero lo peor para el Liverpool estaba por llegar. Cuando el partido llegaba a los compases finales, Maguire aprovechó un nuevo caramelo de Bruno Fernandes para asestar el mazazo definito.

El Liverpool venía de afrontar un parón de selecciones después de tres derrotas consecutivas y conocedor de que los otros aspirantes al título, Arsenal y City, no habían fallado en su cita. Delante un Manchester United irregular, pero con un potencial ofensivo capaz de romper cualquier defensa que tenga enfrente. Primera sorpresa cuando apenas se había llegado al minuto tres de partido. Mbeumo, flamante fichaje 'devil' al que no le están terminando de salir las cosas en este comienzo liguero, aprovechó un regalo de Diallo para silenciar Anfield.

El golpe dejó aturdido a los de Arne Slot, que intentaron recuperarse del mazazo inicial buscando tener el balón, aunque sin generar peligro a un United que estaba cómodo tanto en defensa, como cuando conseguía salir en carrera. Gakpo, el más participativo del Liverpool, era el único que conseguía meter miedo, aunque sin suerte de cara a portería y peleado con la madera. En el otro área, Bruno Fernandes respondió con otro disparo al palo que pudo alargar la diferencia. Muy poco de los 'reds' en la primera mitad, con Salah e Isak totalmente desaparecidos.

Reacción insuficiente

El segundo acto comenzó con la misma intensidad con la que se desarrolló la primera mitad. El Liverpool salió con otra imagen y no tardó en rondar el área de Lammens, de nuevo con un Gakpo, peligroso pero sin efectividad, que volvió a mandar un disparo al palo. El United se sacó el miedo y volvió a mostrar seguridad desbaratando las acciones más peligrosas de los de Rúben Amorim.

Ante esta situación de partido, Slot movió el avispero para dotar de más claridad ofensiva dando entrada a jugadores peligrosos como Wirtz, Chiesa o Ekitike. Empezó a sentirse más cómodo el Liverpool, que rondaba con mucho peligro el tanto del empate aunque sin acierto. Cuando el partido entraba en los minutos finales, aparecieron los revulsivos. El alemán encontró al italiano, que sirvió en bandeja el gol de la igualada a Gakpo, que después de muchos intentos encontraba el premio.

El tanto parecía dar alas al Liverpool, pero después de tanto sufrimiento para conseguir la igualada, llegaría el golpe definitivo del United. En una acción de estrategia, emergería la figura de Bruno Fernandes para servir un caramelo a la cabeza de Maguire, devolver la ventaja a los de Amorim y asestar el mazazo final en Anfield al conjunto de Slot, que a pesar de los millones invertidos durante el mercado estival sigue sin encontrarse.