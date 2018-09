EL MANCHESTER UNITED SE ATASCA ANTE LOS WOLVES DE NUNO Domingo, 23 septiembre 2018, 00:34

El Manchester United, próximo rival del Valencia en la Champions, no fue capaz ayer de superar al Wolverhampton en Old Trafford. El conjunto de Mourinho se adelantó en el marcador (Fred) pero los Wolves, entrenados por el exvalencianista Nuno, pusieron el 1-1 definitivo por medio de Moutinho. Con el empate, el United se queda a ocho puntos de distancia del líder de la Premier, un Liverpool que ha ganado sus seis encuentros. Mourinho, por cierto, no puso a Mata de titular y el español salió en el minuto 62.