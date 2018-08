Supercopa de Europa Lopetegui: «El Atlético nos va a llevar al límite» Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid. / Kena Betancur (Afp) El técnico del Real Madrid vaticina un choque muy disputado y ensalza la actitud de Bale y Benzema ÓSCAR BELLOT Madrid Martes, 14 agosto 2018, 19:02

Julen Lopetegui ofreció en el Lilleküla Stadium de Tallín la rueda de prensa previa al que será su estreno en un partido oficial como entrenador del Real Madrid, la Supercopa de Europa que medirá al trece veces campeón de Europa con el vencedor de la última edición de la Europa League, el Atlético. «Las sensaciones son positivas, optimistas», señaló el vasco, que resaltó la «buena pretemporada» que ha hecho su equipo, saldada con tres victorias y una derrota. «Ahora llega una final que queremos ganar», remarcó el técnico, que vaticinó que el cuadro rojiblando les llevará «al límite, como acostumbra».

Del equipo de Simeone destacó Lopetegui que tiene «grandísimos jugadores» y «está magníficamente dirigido» por el argentino, que le ha marcado un camino claro y definido. Es por ello que aguarda el miércoles un encuentro «al límite en todos los aspectos, como no puede ser de otra manera en una final y por los dos equipos que estarán sobre el campo».

Lopetegui, que no quiso hablar sobre posibles incorporaciones a la plantilla que tutela de aquí al cierre del mercado al remarcar que lo importante es ahora el pulso con el Atlético, subrayó que su predecesor en el cargo de entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, «hizo un trajo extraordinario» al cosechar tres Champions y una Liga pero que eso «pertenece al pasado» y que ahora están centrados «en seguir consolidando la historia del club» y mirando al presente «con confianza y con trabajo».

«Nos encanta que Bale esté con nosotros»

Se refirió a Gareth Bale, que tras la marcha de Cristiano Ronaldo se ha revestido de galones como principal figura del club. «Es un jugador que nos encanta que esté con nosotros», manifestó el guipuzcoano, que recalcó que el galés «ha entrenado desde el primer día de una manera sensacional» y que está «motivado y con mucha ilusión». «Estamos encantados con su actitud y su trabajo», abundó sobre el extremo, aunque no quiso poner el foco sobre el de Cardiff al considerar que lo más importante es el bloque.

En parecidos términos se refirió a Karim Benzema, que al igual que el galés estará mucho más exigido en la faceta anotadora sin la presencia de Cristiano Ronaldo, ahora en la Juventus. «Karim es un jugador que siempre me ha gustado mucho, me parece muy bueno en todos los aspectos y está con una actitud fantástica desde el primer día», apuntó sobre el lionés. «Está entrenando muy bien. Es de los que vino al principio, tiene una ventaja competitiva sobre el resto y estamos muy contentos», añadió sobre el '9' un técnico que dijo que tiene claro quiénes jugarán de inicio ante el Atlético pero que no quiso confirmar que sea Keylor Navas el elegido para custodiar la meta en lugar de Courtois