Mbappé conduce el balón ante la oposición de dos jugadores del Liverpool. Reuters

Liverpool - Real Madrid: horario, fecha, TV, alineaciones probables, cómo y dónde ver online la UEFA Champions League

Descubre como puedes seguir en vivo y en directo la cuarta jornada de la máxima competición continental

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:12

Comenta

La Champions League regresa al calendario futbolístico para disputar la cuarta jornada de la fase de liga de la máxima competición continental. Cinco son los equipos que han conseguido ganar los tres partidos celebrados hasta el momento: PSG, Bayern Múnich, Inter de Milán, Arsenal y Real Madrid.

El conjunto blanco viaja a Anfield para enfrentarse al Liverpool con el objetivo de mantener esta perfecta racha de victorias durante una jornada más. Los de Xabi Alonso llegan en un estado de forma exhuberante tras borrar del campo a un Valencia que no opuso resistencia en ningún momento.

A pesar de su victoria ante el Aston Villa, los 'reds' no están viviendo su mejor temporada. El equipo, marcado al inicio de temporada por el trágico fallecimiento de Diogo Jota, atravesaba una racha de cuatro jornadas sin ganar en liga. Además, cayó eliminado de la Copa de la Liga ante el Crystal Palace y el segundo envite europeo ante el Galatasaray en Turquía.

Ahora bien, los de Merseyside fueron capaces de doblegar al Atlético de Madrid en el mismo escenario en el que recibirán al líder de La Liga EA Sports.

Ambos equipos se vieron las caras el curso pasado en las mismas instancias. El duelo finalizó con victoria 'red' por dos goles a cero en el que tanto Mbappé como Salah desperdiciaron una pena máxima.

Mastantuono se perderá la cita por una pubalgia y se une a las bajas de Rudiger, Alaba y Carvajal. Por su parte, el Liverpool llega con ocho jugadores en la enfermería: Alisson, Bajcetic, Chambers, Frimpong, Isak, Curtis Jones y los jóvenes Leoni y Scanlon.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Liverpool recibe al Real Madrid, este martes 4 de noviembre, en la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. El partido se disputará en Anfield a las 21:00h. Puedes seguir el partido en directo a través de Movistar Plus+ Liga de Campeones.

Alineaciones probables

- Liverpool: Mamardashvili - Conor Bradley - Konaté - Van Dijk - Robertson - Gravenberch - Mac Allister - Szoboszlai - Salah - Gakpo - Ekitiké.

- Real Madrid: Courtois - Valverde - Militao - Huijsen - Carreras - Tchouaméni - Camavinga - Bellingham - Guler - Vinicius Júnior - Mbappé.

