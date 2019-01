Jornada 21 Guardiola podrá debutar con la camiseta del Valladolid ante el Celta Los gallegos intentarán poner fin a una crisis que ha llevado al entrenador al borde de la destitución EFE Domingo, 27 enero 2019, 09:02

El nuevo delantero del Real Valladolid, Sergi Guardiola, podrá debutar este domingo con la camiseta blanquivioleta en el once titular ante el Celta de Vigo que intentará poner fin a una crisis que ha llevado al entrenador al borde de la destitución.

Previsiblemente regresarán al once vallisoletano Rubén Alcaraz y Nacho, que no pudieron participar en el anterior encuentro de liga al tener que cumplir ciclo de sanción, todo con el objetivo de lograr una victoria, que se les niega en el José Zorrilla desde el pasado 7 de octubre, ante un rival directo.

El técnico del equipo, Sergio González, es consciente de la importancia de este partido y de la trascendencia de poder tomar distancia respecto a un equipo que tan solo tiene un punto menos que los vallisoletanos y que, por tanto, también llega necesitado a Valladolid y con ganas de reivindicarse.

Para ello será fundamental «no caer en la ansiedad» que parece que sufre la plantilla blanquivioleta cuando juega en su feudo, y tratar de salir con orden y concentración para aprovechar la importante ausencia, en el cuadro gallego, de Iago Aspas «un jugador determinante en el plano individual, pero también por su capacidad para hacer mejor a sus compañeros», analizó González.

Aun con la polémica del VAR coleando y con una afición que va a trasladar su protesta con 15.000 tarjetas rojas, a iniciativa de la Federación de Peñas del Real Valladolid, la plantilla quiere pasar página y pensar exclusivamente en su juego y en ofrecer al público un triunfo balsámico.

Junto a Ünal y Cop, se han caído de la convocatoria Luismi, Ivi López, Stiven Plaza, quien todavía necesita un tiempo de adaptación, Cotán, Moi y Hervías, el otro recién llegado del conjunto vallisoletano.

El Celta de Vigo intentará en el Estadio José Zorrilla, donde hace seis años logró un triunfo que una semana después valió una permanencia que parecía imposible, poner fin a su crisis, tras encadenar cinco jornadas sin ganar que tienen a Miguel Cardoso al borde del despido.

El cambio de entrenador en el conjunto gallego no ha dado el resultado esperado. El portugués empeora los números de su antecesor, el argentino Antonio Mohamed, y en la directiva que preside Carlos Mouriño ya no descartan un nuevo relevo en el banquillo si el equipo no puntúa frente al Valladolid, un rival directo en la pelea por eludir el descenso.

Las cinco jornadas sin ganar, en las que únicamente sumó un punto, y la pobre imagen ofrecida en los últimos encuentros exige la reacción de un Celta que seguirá sin poder contar con su máximo goleador, el internacional español Iago Aspas.

Su baja ha sacado a relucir las carencias de una plantilla construida para luchar por Europa. El Celta no ha puntuado desde que el delantero cayó lesionado en el Camp Nou. Su idea era reaparecer en Zorrilla pero esta semana se resintió de las molestias en el gemelo y retrasará su vuelta, como mínimo, diez días más.

Tampoco llegara a la «final» de Valladolid el centrocampista turco Okay Yokuslu, que aún mantiene dolor en el segundo dedo del pie derecho. Cardoso tiene dos opciones para suplirlo: repetir con Lobotka y Jozabed o devolver la titularidad al joven Beltrán.

Lo que parece claro es que Pione Sisto, Brais Méndez y Boufal se mantendrán en la línea de tres volantes que situará por detrás del uruguayo Maxi Gómez, así como que el recién llegado Wesley Hoedt vivirá su estreno como titular formando pareja con Néstor Araujo, en una defensa que completarían Hugo Mallo y Juncá.

- Alineaciones probables:

Real Valladolid: Masip; Moyano, Kiko Olivas, Calero, Nacho; Keko, Alcaraz, Míchel, Toni Villa; Óscar Plano y Guardiola.

Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo, Hoedt, Juncá; Lobotka, Jozabed o Beltrán; Pione Sisto, Brais Méndez, Boufal; Maxi Gómez.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité murciano).

Estadio: José Zorrilla.

Hora: 12:00.