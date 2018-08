Jornada 2 El vendaval Messi vuelve a Valladolid El equipo pucelano se estrena en Zorrilla en su regreso a Primera ante un Barça liderado por el '10', inspirado ya en la primera jornada P. RÍOS Barcelona Sábado, 25 agosto 2018, 00:06

Tras su gran inicio de Liga ante el Alavés, doblete en el 3-0, dos postes y varias asistencias de gol desaprovechadas por sus compañeros, Leo Messi llega a Pucela en la segunda jornada dispuesto a seguir intimidando. Ya sabe lo que es marcar en el estadio José Zorrilla (un gol en el 0-3 de la temporada 2009-10 y otro en el 1-3 de la 2012-13), pero también conoció el amargo sabor de una derrota que acabó siendo clave para perder la Liga 2013-14. Aquel Valladolid que descendió se impuso 1-0 en uno de sus último coletazos en una Primera División a la que ha regresado de la mano de un milagroso Sergio González. Cogió al equipo deprimido a pocas jornadas del final, lo colocó en el 'playoff' de ascenso y allí no perdonó la oportunidad de volver entre los grandes. Y ahí, entre los gigantes, pese a su estatura, se encuentra Messi, el temor de cualquiera. Y más si parece más motivado que nunca, que ya es decir, orgulloso con su brazalete de capitán.

«Buscar soluciones para anular a Messi es imposible, pero trataremos de que toque los menos balones posibles y que tenga poca distancia para maniobrar», comentó Sergio en rueda de prensa, en la línea de un portero como Jordi Masip, formado en la escuela azulgrana y compañero de entrenamientos del '10' en el primer equipo en los tres años de Luis Enrique: «Es muy difícil frenar a Messi... Tendremos que ser un grupo muy compacto, con las líneas juntas para que no se encuentre cómodo para encontrar espacios. Igualmente, sin embargo, será una tarea muy complicada porque es el mejor del mundo».

El Valladolid afronta el partido con fe tras exhibir una envidiable fortaleza defensiva en el estreno liguero en Girona (0-0), aunque Sergio, descontento entonces porque su equipo apenas creó peligro, podría alinear a dos de los últimos fichajes. Se trata del croata Duje Cop y del turco Enes Ünal, que entran en la lista por los jóvenes Miguel y Chris Ramos. Fuera de la convocatoria quedaron los lesionados Luismi, Mayoral e Ivi, mientras que no se vestirán de corto por decisión técnica Cotán, Guitián, Moi, Antonio Domínguez y Leo Suárez, también presentado esta semana como Cop y Ünal. La incógnita será el estado del césped, recién colocado tras un verano de obras.

Ernesto Valverde tiene las bajas de Denis Suárez, Carles Aleñá, Sergi Samper y Jasper Cillessen, quien tiene para dos semanas de baja por un esguince intercostal y dejará su plaza a un portero del Barça B, Jokin Ezkieta, que cubrirá las espaldas de Ter Stegen. Respecto al once seguro que habrá cambios porque Semedo se quedará fuera de inicio y Sergi Roberto jugará de lateral derecho, liberando un hueco en la media, se supone que para Coutinho. De todos modos, los mundialistas volvieron muy tarde y no se descarta una pequeña revolución en el once del Barça para repartir minutos y esfuerzos. Eso sí, siempre con Messi.

Alineaciones probables

Valladolid; Masip, Moyano, Kiko Olivas, Calero, Nacho, Keko, Alcaraz, Borja, Verde, Duje Cop y Enes Ünal.

Barça: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Coutinho, Messi, Luis Suárez y Dembélé.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).

Estadio: José Zorrilla.

Hora: 22.15 horas (beIN Sport, laLiga).