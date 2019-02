Jornada 22 Simeone: «Con Morata volvemos a tener un finalizador» Simeone en rueda de prensa este sábado. / EFE El técnico argentino hizo balance del mercado de fichajes del club y analizó el enfrentamiento de este domingo frente al Betis EFE Sábado, 2 febrero 2019, 18:20

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este sábado en la importancia del fichaje de Álvaro Morata, con el que su equipo «vuelve a tener un finalizador», aparte del «abanico de posibilidades» que ofrece a la plantilla con cuatro delanteros con «características diferentes».

«Morata es un jugador importante para nosotros. Creo que de los cuatro delanteros con los que vamos a quedarnos de acá al final de temporada es compatible con cualquiera de los tres. Tanto con Griezmann como con Costa y Kalinic. Nos abre un abanico de posibilidades de tener un finalizador del área«, expresó el técnico en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en Majadahonda.

«Las características de Diego son más de potencia, de jugar a los espacios, de jugar sobre su potencia; Kalinic es más posicional; Griezmann con una referencia arriba se siente más cómodo y Morata nos vuelve a hacer tener un delantero finalizador, por llamarle de alguna manera«, continuó Simeone, que contará con él de titular en el encuentro de este domingo ante el Betis en el Benito Villamarín.

El Atlético cierra el mercado de enero no sólo con el refuerzo de Morata, sino además con la permanencia de Lucas Hernández, por el que se había interesado el Bayern Múnich.

«Lucas era necesario por todo su talento, su fuerza y su generosidad que siga con nosotros. Y cuando me propusieron la situación de Morata pasamos a tener cuatro delanteros con diferentes características, puede ser compatible con cualquiera de los tres y eso nos abre un abanico siempre de posibilidades para el entrenador y para el equipo», valoró.

Todo eso se incluye, a la vez, dentro del buen momento del equipo, invicto en sus últimos 19 encuentros de competición oficial e invencible en las 18 jornadas de LaLiga Santander más recientes. No pierde ningún choque desde el 24 de octubre de 2018, cuando cayó por un sonoro 4-0 en la Liga de Campeones contra el Dortmund.

«Estamos creciendo. A partir de enero, el equipo ha tenido un crecimiento, sobre todo desde el ataque posicional y siempre buscando sostener lo que nos ha hecho fuertes, el trabajo defensivo en equipo. A más contundencia siempre se verá un mejor juego, así que esperemos llevar el partido donde queremos y nos vamos a enfrentar a un rival que nos pondrá en dificultades seguramente».

Enfrente estará el Betis. «Está en un gran momento, con mucho entusiasmo y tiene un fútbol que potencia continuamente la salida de juego y la descomposición tuya para una presión mala. Y eso genera que ante una presión mala tuya aparezcan todos los espacios que ellos necesitan tener. Están jugando un fútbol como siempre lo han mostrado los equipos de Setién, a más calidad de futbolistas siempre mejoran su propuesta, el Betis está muy bien y ha traído también jugadores importantes para compensar una plantilla larga«, analizó.

El equipo verdiblanco también está en las semifinales de la Copa del Rey, de las que el Atlético fue eliminado en octavos de final.

«Estamos acostumbrados a estar siempre compitiendo. Creo que lo mejor que le puede pasar a los futbolistas es competir. Es más difícil entrenar toda la semana que jugar a diario, porque al futbolista le gusta jugar y es muy difícil preparar semanas largas con equipos acostumbrados a competir», explicó.

«Me imagino que para los equipos que están en Copa es un momento duro, pero al mismo tiempo muy bonito, porque compiten, porque están jugando, porque juegan las semifinales», añadió el técnico, que no mira cómo le puede desgastar, por ejemplo, al Barcelona y al Real Madrid, sus rivales directos por la Liga, el clásico en ese torneo.

«Siempre jugar unas semifinales es algo fantástico para los hinchas, para el club, para los futbolistas y para los entrenadores. Y Valencia, Betis, Real Madrid y Barcelona tienen ese privilegio. Me encantaría estar en el lugar de ellos, sin duda. No me pongo a observar si sacaremos ventaja o no. Por las características de los equipos, para mí, siendo entrenador desde hace bastante tiempo, es mejor jugar que entrenar. No tengo ninguna duda«, concluyó.