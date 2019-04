Jornada 31 Simeone: «No haber ganado en el Camp Nou me hace ser superoptimista» Diego Simeone, en rueda de prensa. / Efe El técnico rojiblanco no desveló la duda de si jugarán Diego Costa y Morata, aunque sí confirmó que están disponibles JAVIER VARELA Madrid Viernes, 5 abril 2019, 13:10

Diego Simeone sigue creyendo en las opciones ligueras del Atlético, aunque sabe que todo pasa por ganar este sábado en el Camp Nou, donde nunca ha ganado. «Que no ganamos nunca, eso me hace ser superoptimista, claro que sí», confesó con una sonrisa. El técnico rojiblanco fue fiel a su lema de partido a partido al señalar que «si ganamos mañana y luego no ganamos los siguientes, de nada servirá» y lanzó un reto a sus jugadores: «Desde el Alavés el equipo creció. Con el Girona hubo momentos donde el equipo se fue. Mañana, en una semana de tres partidos, tenemos que mantener el equilibrio y la continuidad, pero sobre todo los signos de identidad de este equipo».

Además, el Atlético afrontará el choque ante el Barcelona con la buena noticia de la recuperación de Álvaro Morata y Diego Costa, que parecían descartados hace unos días. «En principio están bien», reconoció el técnico sobre los jugadores que se entrenaron al mismo ritmo que el resto del equipo. «A partir de eso decidiremos en consecuencia de lo que queremos para el partido», dijo antes de dejar en el aire la opción de jugar con el tridente: «Decidiremos si juegan los tres juntos o no».

Sobre sus opciones de meterse en la pelea por la Liga, Simeone fue claro: «Yo me aferro al partido de mañana, sería imprudente expresar algo más que lo que dice la realidad, la única situación que nos acerca a tener la oportunidad es ganar mañana». El técnico rojiblanco no desveló, eso sí, cómo saldrá su equipo al Camp Nou y no quiso dar pista sobre si saldrá a por el partido desde el primer minuto o apostará por esperar hasta encontrar su oportunidad. «Pueden pasar las dos cosas en distintos momentos del partido y habrá que leer cuándo sucede lo uno y lo otro», dijo. Además, quiso destacar la temporada de sus futbolistas al recordar que le hace sentirse bien que el Barça crea que «somos sus competidores más cercanos». «Eso habla bien de nuestros futbolistas», confesó.

Respeto a la jerarquía del Barcelona

Y si habrá un protagonista de excepción en el partido, ese será Leo Messi. El argentino marcó el gol del triunfo en la temporada pasada en el duelo entre ambos equipos, cuando también jugaron una 'final' por la Liga. «La palabra no es miedo, sino respeto a la jerarquía del Barcelona y al extraordinario trabajo del entrenador». Simeone quiso destacar el trabajo de Ernesto Valverde y recordó que «Este año están en una situación envidiable. Final de Copa, primero en Liga con muchos puntos... y en Champions con una situación importante para seguir mejorando. Es muy difícil tener jugadores acostumbrados a ganar y seguir ganando continuamente. La temporada de Valverde es extraordinaria».

El '10' del Barcelona decidió la pasada campaña con un gol de falta y en los últimos partidos parece haber recuperado su mejor toque de balón en las jugadas a balón parado. «Eso es calidad pura», dijo Simeone. «Hay futbolistas que pasan por momentos en los que la precisión se eleva y eso está pasando con Messi», que será el gran peligro del Atlético en el duelo ante el Barcelona.

Otro jugador que puede ser vital en el partido es Jan Oblak. El portero del Atlético es el menos goleado de la Liga y será el encargado de frenar a un equipo como el Barcelona lleno de grandes jugadores. «Oblak será clave como todos los grandes porteros de los grandes equipos. En todos los grandes equipos hay un gran portero. Oblak lo lleva haciendo bien desde hace tiempo, en base a un crecimiento individual de él y obviamente con la ayuda del equipo», señaló Simeone