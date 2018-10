Décima jornada Un Sevilla lanzado mide a Francisco El equipo hispalense, tras golear en la Europa League, recibe a un Huesca que quiere volver a ganar en el segundo encuentro de su nuevo técnico EFE Sevilla/Huesca Domingo, 28 octubre 2018, 09:41

El Sevilla recibe este sábado al Huesca en un duelo con objetivos dispares, al pelear los sevillistas por los primeros puestos de la tabla y ser colistas los oscenses, y que medirá la gran pegada de los locales, con 20 goles marcados, y las urgencias y la necesidad de los aragoneses. El equipo hispalense, cuarto con 16 puntos, se resarció de su última derrota liguera ante el Barcelona (4-2) con una goleada frente al débil Akhisar turco (6-0) en la Liga Europa y ahora tiene la oportunidad de recuperar el liderato de LaLiga que perdió en el Camp Nou en caso de ganar y de un hipotético tropiezo azulgrana en el Clásico y del Alavés ante el Villarreal.

El equipo de Pablo Machín intentará aprovechar su buen momento y su inercia positiva para hacer valer ante el Huesca su descomunal efectividad goleadora, en especial con el regreso al once del francés Ben Yedder y del portugués André Silva tras su descanso contra los turco. Aunque debe mejorar en defensa y encontrar un mayor equilibrio para compensar el sello ofensivo de muchos de sus jugadores, el Sevilla se está mostrando letal ante las defensas contrarias, es el segundo máximo goleador del campeonato con 20 tantos y suma 50 en sus diecinueve partidos jugados entre Supercopa de España, LaLiga y Liga Europa, incluidas previas y fase de grupos.

Aún así, Machín no se fía de la condición de actual colista y debutante en Primera del Huesca, y ha insistido en que deben tener el máximo respeto y «no menospreciar» por su situación clasificatoria al rival, pues es consciente de que también tiene sus armas y lo pondrá difícil, además de salir concentrados y con la misma intensidad que frente al Akhisar. Tras refrescar al equipo en el choque europeo, el técnico sevillista volverá a poner el once más habitual de las últimas jornadas, que le dio cuatro triunfos ligueros seguidos antes de perder en el Camp Nou, con el regreso de jugadores que descansaron el jueves como el brasileño Arana, el argentino Ever Banega, Ben Yedder o Silva.

Los dos últimos, desde que el soriano cambió su sistema para alinearlos juntos, están siendo letales y se confía en que conserven su inspiración, al llevar entre ambos 16 tantos (9 el francotunecino, 5 en Liga; y 7 el portugués, todos en el torneo liguero). Machín sólo sigue sin poder contar por lesión con el galo Maxime Gonalons, pues ya han reaparecido su compatriota Ibrahim Amadou y el argentino Gabriel Mercado, y está disponible, aunque falto de ritmo, Escudero.

El Huesca no gana desde la jornada 1

El Huesca intentará dar la sorpresa y romper la racha negativa que lleva de resultados para poder remontar posiciones y abandonar el último puesto en la clasificación. El equipo oscense no encuentra el modo de salir de la dinámica tan negativa que lleva de ocho jornadas sin ganar, con seis derrotas y dos empates. Se espera que el nuevo técnico del conjunto oscense, «Francisco» Rodríguez, tal y como señaló en la rueda de prensa previa al partido, apueste por un planteamiento valiente, como hizo en su debut contra el Espanyol, pero intentando minimizar los errores, que contra el conjunto «periquito» le costaron la derrota.

Para el partido ante el Sevilla, Francisco tampoco va a poder contar con todos los jugadores en las mejores condiciones ya que algunos no han podido ejercitarse a pleno rendimiento siendo la baja más notable la del capitán, Gonzalo Melero, que sigue arrastrando molestias de pubalgia que le impiden jugar a pleno rendimiento. Para el encuentro ante los sevillistas Francisco tendrá, además de la ausencia de Melero, otras dos, la del lateral Rajko Brezancic, que sigue de baja por una fractura en el primer dedo del pie izquierdo, y David Musto por sanción.

El conjunto azulgrana sólo cuenta con un lateral izquierdo, Brezancic. Ante la baja de larga duración de Luisinho en el costado zurdo el club ha decidido reforzar el equipo, pero no con un lateral sino con un centrocampista como Christian Rivera, procedente de la UD Las Palmas, por lo que el que actúe en la izquierda será un diestro reconvertido. En portería todo hace indicar que seguirá una semana más Jovanovic, y en la línea defensiva podría entrar inicialmente en el centro Etxeita en detrimento de Jorge Pulido, manteniéndose los dos laterales de las últimas jornadas con Jorge Miramón en la derecha y Carlos Akapo en la izquierda a pie cambiado.

En el centro del campo podría volver a la posición de medio centro por delante de la defensa Juan Aguilera, al que acompañaría Moi Gómez, jugando por las bandas Alex Gallar y Ferreiro y dejando como jugadores más adelantados a Longo y «Cucho» Hérnandez.

Alineaciones probables:

Sevilla: Vaclik; Mercado, Kjaer, Carriço; Jesús Navas, Sarabia, Banega, Franco Vázquez, Arana; Ben Yedder y André Silva.

Huesca: Jovanovic; Miramón, Etxeita, Semedo, Akapo; Gallar, Aguilera, Moi Gómez, Ferreiro; Longo y «Cucho» Hernández.

Árbitro: David Medié Jiménez (Comité Catalán).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora: 20:45