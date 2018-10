Jornada 8 Ramos: «Destituir a Lopetegui sería una locura» Ramos, en un lance del partido. / REUTERS El capitán del Real Madrid defendió a su entrenador y aseguró que «pese a los resultados» el equipo se encuentra «en el buen camino» COLPISA Madrid Sábado, 6 octubre 2018, 21:47

Sergio Ramos, futbolista del Real Madrid, dejó claro, tras la derrota de su equipo ante el Alavés por 1-0, que sería «una locura» destituir a Julen Lopetegui. «Siempre he dicho que ese tipo de cambios tan grandes no depende de los jugadores, pero por nuesta parte creemos que no sería bueno. Estamos cerca del lider y sería una locura. Hay que tener mucha calma. A veces piensas que puede ser beneficioso y no lo es», dijo.

El capitán blanco dio su particular visión del encuentro. «Nos ha faltado el gol pese a haber creado muchas ocasiones. Yo he visto muy buenas fases del equipo, donde hemos generado situaciones en un campo complicado ante un rival muy bueno al que hay que felicitar. Pero al final el futbol son resultados y nadie se acuerda de como juegas. Hay que pasar página», declaró.

Ramos quiso quitar importancia a la marcha de Cristiano Ronaldo cuando se le preguntó sobre la falta de gol del equipo, que ya acumula cuatro partidos sin anotar. «Al final nos faltan resultados. Igual ahora se habla más por la marcha de Cristiano pero también con él hemos tenido crisis de gol», dijo el sevillano. Además, no quiso excusarse en una supuesta debilidad en la plantilla de cara a esta temporada. «La plantilla es la que es y no nos podemos reforzar con otros jugadores. Tenemos que tirar del carro los que estamos. Las lesiones son muy malas para el grupo y ojalá estemos todos los antes posible», afirmó.

Para el sevillano, el equipo está «en el buen camino pese a los resultados» y remarcó que pronto volverán las victorias. «Dar al Madrid por muerto es equivocarse. Vamos a dejar todo hasta la muerte. Somos los primeros que estamos jodidos con esta mala racha y haber si le damos vuelta», aseguró.

Por último, al igual que Lopetegui, quiso mandar un mensaje a la afición. «Siempre que las cosas no salen como queremos la gente está jodida. Aunque haya aficionados que piensen que nos da igual, todo lo contrario. Nosotros somos los primeros que queremos dar alegrías a nuestros aficionados», concluyó.