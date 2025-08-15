Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz sube este sábado en plena ola de calor: la hora más barata para enchufar los electrodomésticos
Koundé, durante el duelo ante el Como en el Trofeo Joan Gamper. EP

Koundé renueva su contrato con el Barça hasta 2030

El defensa, indiscutible por méritos propios en el lateral derecho azulgrana, estira una vinculación con el club que concluía en 2027

Daniel Panero

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:37

El Barça ata a un pilar de su proyecto deportivo. Jules Koundé renueva con el club azulgrana hasta 2030, y amplía así un vínculo que hasta ahora se alargaba hasta 2027. «Más años. Más pasión. Koundé 2030», señaló la institución culé en un comunicado oficial. «Próximamente, el club y el jugador escenificarán el acuerdo en un acto que contará con la presencia del presidente Joan Laporta», añadió en su información al respecto.

El zaguero francés se ha consolidado en las últimas campañas como ocupante indiscutible por méritos propios del lateral derecho azulgrana. Así, la pasada temporada, su tercera campaña en el club desde su llegada a la Ciudad Condal en el verano de 2022, procedente del Sevilla, disputó 53 partidos, 48 de ellos como titular, y firmó cuatro goles y ocho asistencias, registros destacadísimos para un defensa.

Una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda le apartó del tramo decisivo del curso y eso lo notó su equipo, especialmente en la vuelta de la semifinal de Champions frente al Inter. Y es que Koundé ha acabado por ser un elemento clave en el Barça después de una particular mutación como futbolista, que le ha llevado desde el eje de la zaga, donde actuaba cuando el Barça lo firmó en 2022 por 50 millones de euros, hasta el rol de lateral derecho en el que es intocable en el once azulgrana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de Valencia tras sufrir un golpe de calor en una piscina pública en Bilbao
  2. 2

    La CV-35 sufrirá cortes nocturnos durante casi dos meses por el cambio de asfalto
  3. 3 Aemet activa un doble aviso naranja en la Comunitat por la llegada de «los días más calidos del año» y pone fecha a la bajada de temperaturas
  4. 4 «Si nos llegaran los resultados de las analíticas del agua ya sabríamos el origen de la contaminación y habría denuncias»
  5. 5

    Estos son los tres bares de tapas de la Comunitat seleccionados por la Guía Michelin
  6. 6 El Valencia anuncia la restricción de una tradicional costumbre en Mestalla
  7. 7 La Real Sociedad inscribe a Guedes para Mestalla y deja sin hueco a Sadiq
  8. 8 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  9. 9 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  10. 10 Un funcionario revela la mejor fecha para solicitar la jubilación anticipada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Koundé renueva su contrato con el Barça hasta 2030

Koundé renueva su contrato con el Barça hasta 2030