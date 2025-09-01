Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Joan García frustra una ocasión de Isi Palazón durante el Rayo-Barcelona. Pierre-Philippe Marcou (Afp)
Joan García levanta la mano

El ex del Espanyol firmó en Vallecas su primera gran exhibición como portero del Barça

Daniel Panero

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:15

Joan García zanjó el domingo cualquier tipo de escepticismo en torno a su figura. Lo hizo en Vallecas, ante un Rayo que fue netamente ... superior y erigiéndose en el héroe de un Barcelona que se encomendó por primera vez a su nuevo portero. Realizó varias intervenciones soberbias, fue un líder en todo momento y se ganó el respeto de una afición que ya ve en él al cancerbero azulgrana de la próxima década. Joan García ya está aquí, listo para salvar al campeón cuando sea necesario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

  1. 1 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  3. 3

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  4. 4 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  5. 5

    Cierra Hollywood, la tienda que puso casa en Valencia a Dolce
  6. 6 Controlado el incendio declarado en Montroy
  7. 7 Valencia tendrá gratis el servicio de ayuda a domicilio
  8. 8

    Sadiq, la guinda para el salto a Europa
  9. 9

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  10. 10 Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros

