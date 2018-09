Jornada 4 El Huesca se estrena en casa ante un Rayo Vallecano necesitado El partido supone el debut del equipo oscense en El Alcoraz en la máxima categoría EFE Huesca/Madrid Viernes, 14 septiembre 2018, 00:35

La Sociedad Deportiva Huesca se estrena en el remozado y ampliado estadio de El Alcoraz, tras disputar los tres primeros partidos de Liga fuera de casa por las obras, ante un Rayo Vallecano colista, necesitado de puntos y con menor ritmo de competición que su rival. El cuadro oscense está muy ilusionado y con muchas ganas de debutar en su campo ante sus aficionados, que desean ver a su equipo ganar.

El partido supone el debut del equipo en El Alcoraz en la máxima categoría, un campo que ha sido un fortín habitualmente y en el que la pasada campaña cimentó el ascenso a Primera como demuestra el que llegó a estar más de un año sin perder.

El comienzo del equipo azulgrana en Primera ha sido bueno con cuatro puntos en tres jornadas tras perder con el Barcelona, ganar al Eibar y empatar con el Athletic.

Leo Franco, entrenador del Huesca, cuenta para este encuentro con las bajas de Jovanovic, Brezancic y Camacho, ausencias que no alteran los planes del entrenador argentino ya que son jugadores que hasta ahora apenas han jugado.

El resto de la plantilla está disponible para este encuentro y no parece que vaya a haber cambios en el equipo que jugó las tres primeras jornadas, a pesar de que en la última salió ampliamente goleado del Camp Nou (8-2), resultado que no ha afectado moralmente al Huesca dado que equipo catalán no es de la liga del conjunto aragonés.

El encuentro ante los madrileños es muy importante para ambos equipos, tanto por tener el mismo objetivo que es mantener la categoría como por empezar a sumar puntos, el Huesca en casa y el Rayo Vallecano para estrenar su casillero de puntos.

La plantilla y entrenador son conscientes de que el éxito de mantener la categoría pasa por sacar adelante los partidos que jueguen como locales y saben que no pueden dejar escapar ningún punto si no quieren pasar apuros, y menos ante un rival directo, por lo que los puntos tienen doble valor.

Enfrente estará el Rayo Vallecano, que llega a este partido con poco ritmo de competición tras el inevitable parón de selecciones y el aplazamiento del partido contra el Athletic por el cierre de su estadio. En total, diecinueve días sin jugar competición oficial, aunque sí un amistoso contra el Leganés en el que perdió.

La única nota positiva de todo este tiempo sin jugar es que Míchel ha podido disponer de su plantilla al completo para trabajar y preparar este partido, incluyendo los cinco refuerzos que llegaron en las últimas 48 horas del mercado de verano.

El encuentro se antoja vital para el Rayo, puesto que, aunque acaba de empezar el campeonato, a ningún equipo le gusta verse de colista varias jornadas seguidas y más con la incógnita de si la semana próxima jugará o no contra el Alavés en su estadio.

Para este partido, Míchel ha incluido en su convocatoria al delantero Raúl de Tomás, cedido por el Real Madrid, y al centrocampista belga Giannelli Imbula, dos de los jugadores llamados a dar un salto de calidad a la plantilla. De los dos, el que más opciones tiene de salir de inicio es el primero, que va a ser la referencia atacante del equipo durante toda la temporada.

· Alineaciones probables:

Huesca: Werner; Miramón, Pulido, Etxeita, Luisinho; Moi Gómez o Semedo, Musto, Melero, Gallar; «Cucho» Hernández y Longo.

Rayo Vallecano: Alberto; Advíncula, Gálvez, Abdoulaye, Alex Moreno; Embarba, Gorka, Amat, Kakuta; Trejo; y Raúl de Tomás.

Arbitro: Medié Jiménez (Comité Catalán).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 21.00