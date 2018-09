Atlético Filipe Luis admite que pidió al Atlético que le liberara «como a Gabi» para ir al PSG Filipe LUis, durante un partido con el Atlético. / Efe El lateral negó que hubiera insistido en marcharse al PSG a pesar de la negativa del club: «Dijeron que yo insistí, pero es mentira EFE Madrid Miércoles, 5 septiembre 2018, 13:49

El lateral brasileño del Atlético de Madrid Filipe Luis admitió, durante una rueda de prensa en la concentración de su selección, que pidió que le liberaran de su contrato ante la oferta del París Saint-Germain francés pero dijo que él no insistió en marcharse tras la negativa del club.

«Cuando surgió esa posibilidad de ir al PSG, lo comenté con el Atlético y les pedí que me liberaran, de la misma forma que lo hicieron con Gabi (Fernández) recientemente. El club entendió que no era la misma situación, a pesar de las semejanzas en cuanto a la duración del contrato», explicó Filipe ante los medios de comunicación en la concentración brasileña en Estados Unidos.

Filipe Luis, que tiene 33 años y contrato con el Atlético hasta el final de la presente temporada, recibió una oferta del conjunto galo en las últimas semanas del mercado de fichajes del pasado mes de agosto, y según lo que declaró pidió que le permitiera salir, como ocurrió con el excapitán rojiblanco Gabi Fernández, dos años mayor que él, que se marchó libre al Al Sadd catarí.

El lateral negó que, una vez conocida la opinión del club no favorable a su salida, él hubiera insistido en marcharse al PSG.

«Dijeron que yo insistí, pero es mentira. Tengo una historia en el Atlético y eso me dejó triste. Intentaron manchar mi imagen en el club», añadió el lateral brasileño, que recordó que lleva ocho temporadas y más de 300 partidos en el club rojiblanco, en dos etapas con una temporada intermedia en el Chelsea inglés (2014-15).

En cuanto a la selección, Filipe Luis aseguró que quiere estar en el Mundial de Catar 2022, pero reconoció que «nadie hace planes de aquí a cuatro años».

«Yo quiero estar al alto nivel, no me interesa en este momento jugar en una liga inferior. No se debe juzgar a los jugadores por su edad, sino por su momento. Si estoy entre los mejores con 38, como Dani (Alves) estaba con 35, ¿por qué no voy a poder jugar?», manifestó. EFE