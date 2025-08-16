Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

LaLiga EA Sports Jornada 1 S16/08 · Árbitro: José Luis Munuera Montero

Escudo Real Club Deportivo Mallorca

Mallorca

19:30h.

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona
MLL

BAR

Jornada 1

Directo | Mallorca - Barça

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 16 de agosto 2025, 19:06

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Jagoba Arrasate

4-2-3-1

Alineación

Leo Román

portero

Mateu Morey

defensa

Martin Valjent

defensa

Antonio Raíllo

defensa

Johan Mojica

defensa

Manu Morlanes

centrocampista

Antonio Sánchez

centrocampista

Takuma Asano

centrocampista

Pablo Torre

centrocampista

Sergi Darder

centrocampista

Vedat Muriqi

Delantero

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Joan García

portero

Eric García

defensa

Ronald Araujo

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Alejandro Balde

defensa

Frenkie de Jong

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Raphael Dias Belloli

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Estadísticas

0%

BAR

MLL

0%

BAR

BAR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

