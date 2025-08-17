Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

LaLiga EA Sports Jornada 1 D17/08 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer

Escudo RCD Espanyol de Barcelona

Espanyol

21:30h.

0

-

0

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid

Min. 18

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

Jornada 1

Directo | Espanyol - Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:13

Icono16'

Mano de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).

Icono15'

Mano de Pol Lozano (Espanyol).

Icono15'

Remate fallado por Edu Expósito (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.

Icono14'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Álex Baena con un centro al área.

Icono13'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Omar El Hilali.

Icono8'

Remate fallado por Conor Gallagher (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Marcos Llorente.

Icono8'

Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).

Icono8'

Jofre Carreras (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono7'

Falta de Javi Puado (Espanyol).

Icono7'

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono5'

Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).

Icono5'

Javi Puado (Espanyol) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono2'

Falta de Leandro Cabrera (Espanyol).

Icono2'

Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono2'

Corner,Espanyol. Corner cometido por Marcos Llorente.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

José Manuel González Álvarez

4-2-3-1

Alineación

Marko Dmitrovic

portero

Omar El Hilali

defensa

Fernando Calero

defensa

Leandro Cabrera

defensa

Carlos Romero

defensa

Edu Expósito

centrocampista

Pol Lozano

centrocampista

Jofre Carreras

centrocampista

Ramon Terrats

centrocampista

Javi Puado

centrocampista

Roberto Fernández

Delantero

Diego Simeone

4-2-3-1

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

Dávid Hancko

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Conor Gallagher

centrocampista

Johnny Cardoso

centrocampista

Giuliano Simeone

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Thiago Almada

centrocampista

Julián Alvarez

Delantero

Estadísticas

42,6%

ATM

ESP

57,4%

ATM

ATM

0 Goles 0
0 Remates a puerta 1
1 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 2
3 Faltas cometidas 3

