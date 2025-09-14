Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Subidón del precio de la luz este lunes: las horas prohibitivas para enchufar los electrodomésticos

LaLiga EA Sports Jornada 4 D14/09 · Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

21:00h.

Valencia

Escudo Valencia Club de Fútbol
[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

[ALTERNATIVE TEXT]

VAL

Jornada 4

Directo | Barcelona - Valencia

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:41

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Eric García

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Gerard Martín

defensa

Pedro González López

centrocampista

Marc Casadó

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Roony Bardghji

Delantero

Ferran Torres

Delantero

Marcus Rashford

Delantero

Carlos Corberán

5-3-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Dimitri Foulquier

defensa

César Tárrega

defensa

Mouctar Diakhaby

defensa

José Manuel Arias Copete

defensa

José Gayà

defensa

Diego López

centrocampista

Javi Guerra

centrocampista

Baptiste Santamaría

centrocampista

Hugo Duro

Delantero

Arnaut Danjuma

Delantero

Estadísticas

0%

VAL

BAR

0%

VAL

VAL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Directo | Barcelona - Valencia

Directo | Barcelona - Valencia