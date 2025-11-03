Rafa Mir rompe su silencio: «Estoy tranquilo y con muchas ganas de poder ir a juicio» El delantero del Elche defiende su inocencia y confía en el trabajo de su abogado: «Estamos satisfechos con la fase de instrucción»

Marc Escribano Valencia Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:57 Comenta Compartir

Rafa Mir optó por acogerse a su derecho a no declarar en su comparecencia vía telemática ante la jueza de Llíria que instruye la causa, ya en calidad de procesado, por la presunta violación a una joven en su chalet de Bétera el 1 de septiembre de 2024, para evitar incurrir en posibles contradicciones con su testimonio inicial. La causa por agresión sexual contra el futbolista del Elche está aún pendiente de juicio, pero tras varios silencios, el exjugador del Valencia ha hablado públicamente por primera vez del tema.

En una entrevista con MARCA, el delantero murciano no esquivó la pregunta recibida en torno a la causa que todavía está pendiente de resolución, y se mostró confiante en el trabajo que está haciendo su abogado en su defensa. «Estoy muy tranquilo. Estamos satisfechos con la fase de instrucción y la verdad que con muchas ganas de poder ir a juicio», declaró el futbolista, cuyos acontecimientos sucedidos hace un año ocurrieron mientras defendía los colores del Valencia.

No obstante, pese a que Mir reclama que se defienda su presunción de inocencia, evita prestar atención al ruido mediático y a los insultos que recibe en algunos campos de fútbol. «Estoy muy tranquilo, en los campos, al final, soy un jugador profesional, me dedico a hacer mi trabajo y lo que opine la gente es cosa suya. Estoy centrado en hacer mi trabajo, dar lo máximo por mi club y ayudar a mis compañeros», dice Mir a MARCA.

Cabe recordar que, tal y como contó LAS PROVINCIAS, En su momento y tras ser arrestado por la Guardia Civil y puesto a disposición judicial, el futbolista sostuvo que las relaciones sexuales con la joven, a la que había conocido esa noche en una discoteca de Valencia, habían sido consentidas. Su testimonio fue apoyado por los agentes de la Policía Local de Bétera que acudieron al domicilio de la de la urbanización Torre En Conill en la madrugada del 1 de septiembre de 2024, pero los vigilantes de la empresa de seguridad que también estaban presentes desmontaron el relato de los policías corroborando que la víctima que denunció dos episodios de agresión sexual con acceso carnal, uno en la piscina y otro en el cuarto de baño, sí que dijo en esos primeros instantes que el futbolista le había introducido los dedos sin su consentimiento.

Mir, a sus 28 años, está volviendo a sentirse futbolista en el Elche gracias a la confianza que le está dando su técnico Eder Sarabia sobre el terreno de juego. Tras un año funesto tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo con el Valencia, el murciano se ha reencontrado con el gol en el Martínez Valero. Lleva ya cuatro goles en doce partidos, el último, conseguido este mismo domingo ante el Barça, aunque no sirvió para que los franjiverdes pudieran puntuar, ya que los de Hansi Flick vencieron por 3-1.