El Elche - Real Sociedad se emite en abierto y totalmente gratis: horario y dónde ver el partido por televisión El conjunto de Sarabia recibe al equipo txuri-urdin tras su derrota ante el Barça

Jaime Vázquez García Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:20 Comenta Compartir

La jornada 11 de La Liga dejó varios resultados destacados. El Real Madrid arrolló al Valencia CF con un contundente 4‑0, consolidándose en la zona alta de la tabla. Mientras tanto, el Levante UD sufrió una derrota 1‑2 frente al RC Celta de Vigo, tras jugar casi todo el partido con un hombre menos.

El Elche CF cayó por 3‑1 contra el FC Barcelona, en un partido en el que los goles tempraneros de Lamine Yamal y Ferran Torres pusieron al Barcelona en ventaja. Aunque el Elche recortó distancias con un gol de Rafa Mir, Marcus Rashford sentenció el partido. En otro partido destacado, la Real Sociedad ganó 3‑2 al Athletic Club en un intenso derbi vasco, con un gol en el descuento de Jon Gorrotxategi que selló la victoria para los donostiarras.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Elche recibe a la Real Sociedad este viernes 7 de noviembre, en el partido correspondiente a la jornada 12 de La Liga. El choque se disputará en el Estadio Martínez Valero a las 21:00 horas. Puedes seguir el partido en directo a través de DAZN que ofrece la emisión de manera completamente gratuita sin necesidad de abonarse a ningún plan de pago.

Cómo ver el partido gratis en DAZN

Para ver el partido gratuito de la jornada no es necesario pagar por la suscripción de DAZN. La plataforma cuenta con una modalidad gratuita en la que ofrece una selección de eventos en directo, resúmenes, documentales y programas semanales sobre las diferentes disciplinas deportivas que tiene su catálogo. Para disfrutar de todos estos contenidos, basta con crearse una cuenta en DAZN.

- Descarga la aplicación de DAZN en tu tableta, Smart TV o móvil.

- Pulsa en 'Iniciar sesión'.

- Regístrate con un correo electrónico y una contraseña.

Horarios del resto de partido de la jornada 12

- Girona CF - Deportivo Alavés. (Sábado 8. 14:00h).

- Sevilla FC - CA Osasuna. (Sábado 8. 16:15h).

- Atlético de Madrid - Levante UD. (Sábado 8. 18:30h).

- RCD Espanyol - Villareal CF. (Sábado 8. 21:00h).

- Atheltic Club - Real Oviedo. (Domingo 9. 14:00)

- Rayo Vallecano - Real Madrid. (Domingo 9. 16:15h).

- Valencia CF- Real Betis. (Domingo 9. 18:30h).

- RCD Mallorca- Getafe CF. (Domingo 9. 18:30h).

- Celta - FC Barcelona. (Domingo 9. 21:00h).