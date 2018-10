La Juventus ayuda al Valencia Dybala marca anoche el 0-1 frente a la Juventus. / EFE/PETER POWELL Un gol de Dybala en la primera mitad le atraganta la Champions a Mourinho en el regreso de Cristiano Ronaldo a la que fue su casa El Manchester se queda sólo dos puntos por encima del equipo blanquinegro EFE MANCHESTER. Miércoles, 24 octubre 2018, 00:30

Otra puñalada a Mourinho, otra decepción para el público de Old Trafford y otra conquista de Cristiano Ronaldo, que, con su nuevo equipo, el Juventus, impulsado por un gol de Paulo Dybala, ganó al Manchester United (0-1), confirmó un pleno de 9 puntos en la Liga de Campeones y, de paso, ayudó al Valencia, que necesitaba un tropiezo inglés para seguir vivo.

Los turineses suman tres victorias seguidas en esta edición de la máxima competición continental gracias a un tanto de Dybala en la primera parte tras una jugada iniciada por Cristiano, quien volvió a Old Trafford por primera vez desde 2013 y por segunda desde que dejó el nido de Alex Ferguson en 2009.

No lo pudo hacer con gol, como en la visita con el Real Madrid hace cinco años, pero sí arrancó la jugada que acabó con el tanto de Dybala, haciendo añicos la esperanza de un United que abrazó un partido defensivo y esperando una milagrosa contra que no llegó. José Mourinho regaló el balón y dejó que el peso del partido recayese en los del Piamonte. Un equipo italiano visitando Inglaterra y encontrándose con el balón para moverlo a su gusto. Casi un sacrilegio en los cimientos de Old Trafford, que no tardó en pagar la racanería del técnico portugués.

En el minuto 16, Joao Cancelo encontró a Cristiano en la línea de fondo. El portugués centró, Chris Smalling tapó el remate de Juan Cuadrado en el primer palo y el esférico, flotando, llegó a Dybala, titular en lugar del lesionado Mario Mandzukic, que batió a David de Gea y firmó su cuarto tanto en esta Liga de Campeones.

El resultado no inmutó a los 'Diablos Rojos'. Siguieron atrás, esperando una contra, mientras que los laterales del Juventus, Cancelo y Alex Sandro, se internaban como si nada por las bandas de Old Trafford.

Tuvo que aparecer De Gea en un remate alejado de Cancelo para evitar que el segundo gol juventino llegara antes del tiempo de descanso.

Y una vez comenzados los segundos 45 minutos, el meta español volvió a asomar para sacar un guante a mano cambiada a un soberbio disparo de Cristiano a una escuadra.

Cuando el crono empezó a apretar a la escuadra de Mourinho, el público comenzó a hacer suyo el partido. La grada presionó y el United, contagiado por ello, dio sus primeros pasos adelante, insuficientes aun así para crear peligro.

Los italianos se encerraron y fueron ellos los que fiaron todo a la velocidad de Dybala y Cristiano. Ante el embotellamiento italiano, Pogba descorchó la primera gran ocasión roja a 15 minutos del final, cuando el francés se encontró con un poste en un disparo desde fuera del área.

El susto metió prisa a Maximiliano Allegri, que varió el sistema para dar hueco a Andrea Barzagli y jugar con tres centrales, con el objetivo de contrarrestar los balones largos del United, única opción de un equipo sin ideas y que apenas creó peligro en los minutos finales.

En su vuelta a Manchester, Cristiano Ronaldo volvió a salir victorioso y el Juventus comanda el Grupo H con nueve puntos, cinco por encima del United y siete más que el Valencia, por lo que la segunda vuelta de esta fase para los turineses se plantea mucho más plácida que la de un United que tendrá que sufrir para estar en octavos, y ya se verá si con Mourinho en el banquillo.