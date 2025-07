La jueza rechaza acoso del presidente de la Federación Valenciana de fútbol a una directiva

La Federación de Fútbol de la Comunitat ha vivido unas semanas de cierta tensión. La demanda por acoso laboral de una exdirectiva de la entidad ... al presidente del organismo, Salvador Gomar, ha llevado a un nutrido grupo de empleados a declarar en un juicio celebrado recientemente en Valencia.

La que fuera directora de formación de la Federación sostenía que se le había marginado en el trabajo después de que ella se negara a mantener una relación sentimental con el presidente. Gomar negó los hechos. El juzgado ha dado la razón al presidente y a la federación, codemandada en este procedimiento. La magistrada admite que pudo existir un conflicto laboral, pero en el desarrollo de ese problema no existió un ataque personal o profesional ni una estrategia de degradar a la directiva. La mujer reclamaba 30.000 euros de indemnización.

Estas son las principales conclusiones de la sentencia que desestima la demanda que había presentado la mujer y en la que a punto estuvieron de llegar a un acuerdo y que no se celebrara la vista. De hecho, la mujer había pedido cerca de 400.000 euros para olvidar todo este procedimiento. Una de las principales pruebas de la demandante fueron esta serie de mensajes de de WhatsApp que le envió Gomar, al frente del organismo desde 2018.

«Disculpa q esta vesprada me alsat del teu despach. Me he sentit mal, no tenia intencio de fer mal. No pensaba fer mal, disculpa si te has sentit agobiada, no tenia ninguna intencio». La respuesta de la mujer consiste en darle tranquilidad y decir que no ocurre nada: «tranquil, no vull perdre la confiança de dir-te el que pensé. Està tot bé. Parlarem de tot, tranquil.Bni». A continuación, Gomar da más detalles de lo que ha sucedido: «»La culpa es meua per dirte el meus sentiments ... eu senc molt. Vaig a centrarme mes encara ... de veres en tota la confianza vaig a fer lo posible de no fer ni una mueca. Eu senc de veres. Bona nit«.

Todo este episodio la directiva lo contextualiza en la petición de una relación sentimental. En cambio, Gomar asegura que se trataba de planes conjuntos en Valencia porque la mujer se iba a mudar a la capital. La juez considera que la explicación del presidente es perfectamente plausible.

Los anteriores mensajes se producen en noviembre de 2020. Durante los dos siguientes años, el contacto por el programa de mensajería se mantiene, pero en un tono neutro. Felicitaciones, preguntas por las vacaciones, por el estado de salud de un familiar, pésames y felicitaciones laborales, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS.

La directiva trabajaba directamente con Gomar. Juntos, de hecho, habían elaborado el plan estratégico de la federación, la hoja de ruta de la organización para el periodo 2020-2024. La directiva era, además, la delegada del plan de prevención sexual.

En junio de 2022 se produce un hecho, al parecer, determinante en la relación profesional. La demandante se presenta a las elecciones de la Federación de Voleibol y se lo comunica a Gomar cuando el proceso se ha iniciado. Esto lo interpreta el presidente como un acto de deslealtad. Ahí, la relación a través de los mensajes se vuelve estrictamente laboral, tal y como recogen las actuaciones.

La mujer mantiene que desde que rechazó la relación con su superior se ningunearon sus proposiciones profesionales, se denegaron los proyectos presentados y se referían a ella como 'la monjeta'. En ese contexto se le dispensó un trato despectivo y denigrante y fue objeto de vejación pública y hostigamiento psicológico, siempre según el relato de la mujer.

Gomar, en cambio, defiende que se rechazaron ciertos proyectos, «pero por cuestiones estrictamente profesionales o económicas, negando cualquier relación de causalidad con el periodo de incapacidad temporal, y alegando circunstancias personales de la directiva, que ha tenido periodos de incapacidad por ansiedad o angustia derivada de su divorcio y el matrimonio de su exmarido.