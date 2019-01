La ingeniera paraguaya hace un máster en Mislata Aracelli Yaryes, ayer en el pabellón de la Canaleta de Mislata. / damián torres La portera de la selección milita en el equipo de Gregorio García | «He jugado en Primera en Italia y no hay tanta diferencia con la Plata de España», indica Aracelli Yaryes, que realiza un postgrado en la Politècnica MOISÉS RODRÍGUEZ MISLATA. Miércoles, 30 enero 2019, 00:50

Aracelli Yaryes hace dos másters en uno. Por las mañanas, acude a la Universitat Politècnica, donde cursa sus estudios postgrado. Sin casi tiempo para descansar, la mayoría de las tardes se entrena a las órdenes de Gregorio García. «Me ha contado lo que representa el balonmano para esta ciudad y que una década atrás estuvo a un nivel top. Que se disputó la Champions. Para mí eso supondría un sueño, porque es lo máximo a lo que puede aspirar un jugador», comenta la joven de 25 años que ha disputado dos Mundiales con la selección paraguaya.

«También me dice que el balonmano está tratando de recuperarse, pero es complicado», precisa Aracelli Yaryes, que ha fichado para esta temporada por el Handbol Mislata, que milita en la División de Honor Plata. Pero realmente, su llegada a Valencia es consecuencia de los estudios. Tiene doble titulación que le permitiría trabajar en cualquier explotación agropecuaria: «Mi intención es hacerlo en explotaciones animales, en seleccionar a los que son destinados a reproducción. Mi familia tiene unos terrenos, me gusta el campo y ahí están las principales oportunidades laborales en mi país. Es la mayor parte del PIB en Paraguay». De cara al futuro, se plantea un proyecto junto a uno de sus hermanos que estudió veterinaria.

A sus 25 años, contempla esta opción como una alternativa demasiado lejana. «El balonmano es un deporte minoritario y ya no me lo tomo como cuando tenía 20», reconoce Aracelli Yaryes, quien también se califica a sí misma como «un poco trotamundos». En 2014 hizo las maletas para jugar en Brasil y entre 2017 y 2018 cruzó el Atlántico para formar parte del Estense Ferrara, de la máxima categoría italiana. «Allí era todo mucho más profesional, entrenábamos todos los días y a veces en doble sesión. Pero no he notado demasiada diferencia con la Plata española», asegura la joven.

Ha prolongado su estancia en Europa por motivos académicos. «No conocía Valencia, pero el máster que quería hacer sólo se podía cursar acá», indica. El primer semestre en la Autónoma de Barcelona y el resto del curso, en la Politècnica. Y el próximo -el programa es para dos años-, en otra ciudad dependiendo la línea de investigación que elija. «Por eso no quiero hacer planes más a largo plazo. Ahora estoy a la espera de la convocatoria para balonmano playa en Paraguay. Me va bien porque pilla en Fallas», especifica.

Aracelli Yaryes, natural de Asunción, se siente como en casa en Valencia. «Obviamente, allá tengo coche propio, pero esta es una ciudad limpia y bonita, y me muevo relativamente bien con el transporte público», comenta. También sale ganando Europa con respecto al deporte femenino, aunque puntualiza que quedan muchos pasos por dar: «Si aquí hay diferencias, en mi país aún debemos avanzar más».

Lo dice una mujer que probó el baloncesto, el tenis, o el fútbol antes de decantarse por el balonmano. «Un día faltó la portera y me puse por probar. El entrenador me dijo que ya no me moviera de ahí», indica. Lo cumplió en la cancha. Fuera de ella, no ha dejado de viajar.