Liga portuguesa «Si llega la llamada de la selección, será un placer», reconoce Casillas Iker Casillas y el presidente de LaLiga, Javier Tebas. / EFE El portero del Oporto, que seguirá en el equipo luso otras dos temporadas, hasta los 40 años, es el primer embajador de LaLiga Icons AMADOR GÓMEZ Madrid Lunes, 18 marzo 2019, 22:10

«No he cerrado la etapa de la selección, a diferencia de otros compañeros, porque en el caso de un portero es diferente. Respeto siempre las decisiones del seleccionador, que cree oportuno llevar a otros, pero yo tengo ilusión por regresar. ¿Por qué no? Para volver lo que tengo que hacer es no perder nunca la ilusión, que es lo más importante, y en eso estamos», aseguró este lunes Iker Casillas. «Si me llega la llamada de la selección, será un placer», reconoció el guardameta del Oporto tras su presentación como primer embajador de LaLiga Icons, para potenciar, con más de 45 millones de seguidores en las redes sociales, la expansión internacional de la competición española. Iker Casillas puso el ejemplo de Jesús Navas, que ha regresado a la selección con 33 años, «y ha demostrado con creces que puede volver y dar guerra».

El portero del Oporto, que continuará en el equipo luso otras dos temporadas, hasta 2021, cuando tendrá 40 años, sí descartó de forma tajante un regreso al Real Madrid. «Ya dije en su día cuando me fui que si acababa mi carrera en el Real Madrid venir a España era imposible, porque iba a ser el único club en el que iba a jugar aquí, y ahora que estoy fuera es una auténtica absurdez volver», admitió Casillas, para quien hubiese sido «un sueño» enfrentarse al equipo blanco en los cuartos de final de la Liga de Campeones. «He sentido mucho que no haya un Real Madrid-Oporto en Champions. Me hubiese gustado mucho enfrentarme al Real Madrid, porque una vez que ha pasado el tiempo cada uno tiene sus caminos, pero aparte de por la rivalidad, para mí hubiese sido muy bonito por el cariño que tengo hacia ese estadio y a la gente madridista», subrayó el guardameta, «contento» por su trayectoria en el Oporto y también por el regreso de Zinedine Zidane al banquillo de su exequipo.

«La Liga gana mucho con Zidane. A mí su llegada me encanta, me alegra muchísimo, pero también significa que antes las cosas internas no han salido del todo bien. Cuando la marcha de Lopetegui el club entiende que no está yendo lo bien que tenía que ir, cuando entra Solari se piensa que tiene que cambiar el rumbo del equipo y cuando entra otra vez Zidane, para todos los madridistas es un motivo de alegría, de ilusión, por todo lo que se consiguió en los últimos años, pero también demuestra que hay algo que no ha salido bien desde el principio», insistió quien también pidió «todo el respeto para Keylor Navas, un grandísimo portero que ha conseguido tres Champions seguidas ya ha estado a un nivel impresionante».