El CF Historics Valencia denuncia graves retrasos en la renovación de su césped

El CF Historics Valencia ha emitido un comunicado oficial en el que expresa su malestar por los importantes retrasos en las obras de cambio de ... césped de su campo, que mantienen sus instalaciones inoperativas desde hace casi tres meses y que han alterado de manera significativa la planificación deportiva del club. El pasado 8 de julio, la Fundación Deportiva Municipal de Valencia (FDM), responsable de la gestión de las instalaciones deportivas municipales, notificó al club el inicio de los trabajos para sustituir el césped. La previsión inicial era concluir las obras el 15 de agosto, fecha que contaba con el visto bueno de la nueva alcaldesa y que fue difundida por el propio club en sus redes sociales. Sin embargo, tras la retirada del césped antiguo y el acopio de los rollos nuevos, el proceso se paralizó a finales de julio, quedando la instalación inutilizada.

A comienzos de agosto, y tras insistir en la situación, el club fue informado de que, por un error de la empresa concesionaria encargada de la obra, Sports and Leisure Group NV, el nuevo césped no estaría disponible hasta finales de agosto y que, en el mejor de los casos, se podría disponer de él el 15 de septiembre. Esta misma semana, el CF Historics ha recibido la notificación de un nuevo retraso, posponiendo la entrega hasta principios de octubre.

La entidad considera esta situación como «inaceptable, inentendible y de poca profesionalidad», criticando especialmente que se retirara el césped antiguo sin tener asegurada la llegada del nuevo, lo que ha supuesto mantener la instalación inservible durante tres meses. «Con una planificación correcta, en ese tiempo se podría haber ejecutado la obra sin perjuicio para el club», lamenta la directiva.

El retraso ha provocado un trastorno logístico de gran envergadura. El CF Historics Valencia se ha visto obligado a buscar ubicaciones alternativas para que sus equipos puedan entrenar, muchas veces dependiendo de la cesión temporal de otras instalaciones. Esto ha implicado reorganizar semanalmente los horarios, dividir equipos y adaptar la planificación técnica. Además, el club advierte que esta situación está generando un sobrecoste económico que no estaba contemplado.

Pese a las dificultades, la directiva agradece públicamente el esfuerzo de los jugadores, técnicos y familias por adaptarse a estas circunstancias excepcionales: «Queremos y necesitamos que seáis comprensivos con la situación y no faltéis a los entrenamientos programados», concluye el comunicado, apelando a la unidad de la comunidad deportiva mientras se resuelve la incidencia.