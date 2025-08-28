Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las obras en el CF Historics Valencia que dieron comienzo el 15 de julio. C.F. Historics Valencia

El CF Historics Valencia denuncia graves retrasos en la renovación de su césped

Los trabajos, inicialmente previstos para finalizar en agosto, se aplazan hasta octubre y generan un trastorno logístico y económico para el club

Marcos Sánchez

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:39

El CF Historics Valencia ha emitido un comunicado oficial en el que expresa su malestar por los importantes retrasos en las obras de cambio de ... césped de su campo, que mantienen sus instalaciones inoperativas desde hace casi tres meses y que han alterado de manera significativa la planificación deportiva del club. El pasado 8 de julio, la Fundación Deportiva Municipal de Valencia (FDM), responsable de la gestión de las instalaciones deportivas municipales, notificó al club el inicio de los trabajos para sustituir el césped. La previsión inicial era concluir las obras el 15 de agosto, fecha que contaba con el visto bueno de la nueva alcaldesa y que fue difundida por el propio club en sus redes sociales. Sin embargo, tras la retirada del césped antiguo y el acopio de los rollos nuevos, el proceso se paralizó a finales de julio, quedando la instalación inutilizada.

