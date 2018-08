Gomar: «Voy a ser presidente del fútbol valenciano; nadie lleva mejor equipo» El hasta ahora gerente de la Federación presenta su candidatura H. E. Valencia Viernes, 3 agosto 2018, 10:34

Salva Gomar ha presentado su candidatura para presidir la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana. Gomar da el paso de manera oficial y pugnará con David Albelda para sustituir a Vicente Muñoz en el cargo. «Voy a ser presidente de la Federación y para eso estoy trabajando. Llevo mucho tiempo trabajando en esto en muchos ámbitos y creo que estoy preparado para el puesto», señaló.

«Voy a ser un presidente activo, un presidente que hace cosas y los tres años que he estado en la Federación me empujan a esto. Salva Gomar se va a rodear de la experiencia. Vicente Muñoz era una generación y yo soy otra generación», apuntó el candidato. El aspirante aseguró que conoce todos los ámbitos del fútbol. «Soy joven y me siento con fuerza. Nadie va a llevar un equipo mejor que el nuestro. Somos la cuarta Federación de España», señaló Gomar, que incidió en la formación como un pilar fundamental de su proyecto.

El candidato insistió en la pedagogía como base para que el fútbol valenciano sea modélico y apuntó que la comunicación será fundamental para dar a conocer lo que hace la Federación. Además, pondrá en marcha un área de negocio.

Sobre Albelda, el otro candidato, Gomar aseguró que él solo puede aportar «experiencia como exfutbolista» y asegura que el exjugador le ofreció «más sueldo y más trabajo». Gomar apuntó que le sabe mal que parece que él no tenga derecho a ser presidente y lamentó que la candidatura de Albelda «le trate casi como si fuera un delincuente».

Gomar negó «las acusaciones» de Albelda de trabajar desde dentro de la Federación para su candidatura y apuntó que Manolo Llorente está detrás de la lista del exfutbolista. El exgerente de la Federación asegura que ayudó a Albelda durante muchas etapas de su vida «pero la verdad es que yo a David no lo veo así, quizá es por Llorente que está al lado de él».