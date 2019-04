Gomar asume la vicepresidencia y gana peso en la Federación Española Salvador Gomar. / juan j. monzó «Ahora tengo una ventana más para impulsar el cambio en el fútbol valenciano», explica el dirigente T. CALERO Viernes, 26 abril 2019, 00:29

valencia. El comienzo de la reunión de clubes de Segunda División B y Tercera dejó una grata sorpresa para Salvador Gomar. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tomó la palabra para anunciar que había escogido tres nuevos vicepresidentes. Entre ellos se encuentra Gomar, máximo representante de la territorial valenciana y elegido para ese cargo junto a Maximino Martínez (Asturias) y Joan Soteras (Cataluña). Rubiales y Gomar se fundieron en un abrazo para celebrarlo porque al presidente valenciano le cogió «por sorpresa».

«Es un honor representar al fútbol valenciano como vicepresidente en la RFEF. Quiero agradecer a Luis Rubiales la confianza depositada en mí», arrancó Gomar, que no se esperaba su 'ascenso' aunque es evidente que gana peso en la Federación Española: «Premia el buen trabajo que estamos realizando desde la Federación Valenciana y es una oportunidad para mejorar más aún el fútbol valenciano». «No van a cambiar mucho las cosas en mi día a día. El único cambio es que ahora tengo una ventana más para impulsar el cambio en el fútbol valenciano y una visión más amplia del conjunto del fútbol español», finalizó Gomar, que accedió a la presidencia de la Federación Valenciana en noviembre de 2018.

Horarios del fútbol modesto

La Federación quiere fijar un horario protegido en el que no haya fútbol televisado para favorecer y preservar los intereses de los clubes de Segunda B y Tercera. Sería los domingos de 16 a 18 horas, así se podrían abaratar costes ya que evitaría que muchos no hicieran noche para jugar por las mañanas y permitiría a los que no son profesionales poder trabajar los sábados.