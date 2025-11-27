El goleador valenciano por el que se pelean España y Argentina Luis de la Fuente valora llamar para la selección a Mateo Pellegrini, hijo del exfutbolista y entrenador del Valencia Mauricio Pellegrini, antes que lo haga Scaloni

Algunos futbolistas tienen la suerte de sobresalir desde las categorías inferiores hasta su llegada al primer equipo; a Mateo Pellegrino le costó un poco más, pero a los 24 años sus números hacen frotar las manos de Luis de la Fuente y de Lionel Scaloni. Una disputa entre ambos técnicos para conocer la decisión final del delantero: jugar el Mundial con la actual campeona europea o con la vigente campeona del mundo.

Según fuentes de la selección, el entrenador riojano ha instado a Karanka a que contacte a Mateo Pellegrino lo antes posible. Esta idea surge a partir de dos circunstancias urgentes: la búsqueda de un delantero clásico para reemplazar a Joselu y el excepcional desempeño del atacante, que le ha posicionado en la mira de Argentina.

Valenciano desde nacimiento

Nacido en Valencia, Pellegrino disfrutó de una infancia repleta de fútbol al ser hijo de Mauricio Pellegrino, quien fue entrenador del conjunto che. Tras su formación en la cantera del Valencia, su travesía en Europa terminó en las filas del Inter de Milán donde fue traspasado a Vélez Sarsfield. Allí dio el salto a la Primera División Argentina con 19 años al lado de un viejo conocido del fútbol sudamericano, como Lucas Pratto, quien le sirvió de mentor durante su estancia en Buenos Aires.

A pesar de su pronto ascenso al deporte profesional, su paso por el club de Liniers fue fugaz. La razón principal de su salida fue la presencia de atacantes experimentados como Ricardo Centurión o Lucas Janson. Ante ello, el equipo decidió cederlo a Estudiantes de la Plata y, posteriormente, a Platense. Con el Calamar encontró continuidad y marcó 15 tantos en su segunda temporada (2023/2024) mientras los ojeadores europeos tomaban nota de sus características.

Gracias a sus cesiones, el delantero valenciano se cotizó al alza, por lo que Vélez no dudó en venderlo al Parma por 2 millones de euros en 2024. Allí solo necesitó una campaña para adaptarse y, con 24 años, se convirtió en el delantero sorpresa de la Serie A tras anotar 7 tantos en lo que va de liga y Coppa Italia. De hecho, los números no mienten: es un killer, ya que ha marcado el 53% de los goles de su equipo (7 de 13 en total).

Buitre de área

Sus registros son variados: remates de cabeza, sombreritos, rechaces, carrera largas con tiros y penales. Es un 9 propio de la liga italiana: efectivo y simple (sabe que complicarse le cuesta la vida en el catenaccio). Su altura es de 1.93 metros con un peso de 89 kilogramos, lo que le permite codearse con las mejores defensas de Europa sin miedo alguno. Su contextura física es uno de sus mejores atributos, especialmente en una liga con marcas posicionales poco móviles y pegajosas.

Un aspecto a resaltar del argentino es su manejo de las dos piernas: cobra los penales con la natural (izquierda), pero marca hasta de volea con la derecha. Actualmente el nueve del Parma tiene los mismos tantos que nombres propios del calcio como Lautaro Martínez o Rafael Leão —en un club con un valor de mercado mucho menor al de los lombardos (153 millones de euros).

Complicaciones a la vista

A pesar de que Pellegrino solo ha jugado con Argentina sub-18 —lo que le habilita a elegir a España— la realidad es que el joven atacante ya ha expresado su preferencia por vestir la albiceleste en entrevistas con medios sudamericanos. «Si tengo la opción de las dos y me ofrecen lo mismo, elijo Argentina. Yo me siento argentino. Quiero un montón a España, nací ahí, tengo amigos y pasé muchos años de mi vida, pero me considero argentino», aseguró hace unos años.

Ahora bien, este posicionamiento personal podría cambiar sobremanera si le presentan la oportunidad de jugar el Mundial, ya que con Argentina la lista de atacantes es larga y de altísimo nivel: Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Paulo Dybala, Thiago Almada... y muchos otros. Por ende, su chances reales podrían ser más limitadas —quizás no así para el Mundial 2030.

Sin duda, la decisión que deberá tomar Mateo Pellegrino en los próximos meses le será más complicada que atinar a la portería contraria. Sin embargo, pocos como él podrán presumir de ser pretendidos por las dos mejores selecciones del momento: una de elegancia y gala europea; la otra de resiliencia y lucha sudamericana.