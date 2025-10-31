El Getafe - Girona se emite en abierto y totalmente gratis: horario y dónde ver el partido por televisión El conjunto azulón recibe al equipo catalán tras volver a la senda de la victoria

Mario Lahoz Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 01:11

La jornada 10 de La Liga dejó un clásico apasionante entre el FC Barcelona y el Real Madrid. El conjunto blanco se impuso por dos goles a uno en el Santiago Bernabeu y ocupa el liderato de la tabla con cinco puntos de ventaja sobre los culés, sus más inmediatos perseguidores.

El Valencia volvió a caer una vez más ante un Villarreal que no tuvo que esforzarse al máximo para salir de Mestalla con los tres puntos en el casillero. Por su parte, el Levante nada más pudo obtener un punto de su visita a Son Moix. Un golazo de Maffeo empató el tanto de Etta Eyong, que sigue engordando sus cifras.

En el partido en abierto de la jornada, la Real Sociedad superó al Sevilla en un partido muy apretado marcado por los dos errores de la zaga sevillista que provocaron los dos goles del conjunto txuri-urdin. Esta semana, DAZN ofrece de manera gratuita el encuentro que disputan Getafe y Girona.

El equipo azulón se marchó de San Mamés con los tres puntos en el bolsillo en un partido en el que la intensidad y el sacrificio de los de Pepe Bordalás anuló a un Athletic Club que no supo, o no pudo, contrarrestar el juego getafense. Instaurado en la 10ª posición con 14 puntos, el Getafe buscará encadenar dos victorias ante el conjunto gironí.

Por su parte, el Girona firmó un empate a tres ante el Oviedo, en el partido más certero de ambos clubes de cara a puerta. El conjunto catalán ocupa el último lugar de la clasificación con 7 puntos. A pesar de una pequeña mejoría, el conjunto de Míchel está abocado a pelear hasta la última jornada.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Getafe recibe al Girona este viernes 31 de octubre, en el partido correspondiente a la jornada 11 de La Liga. El choque se disputará en el Coliseum Alfonso Pérez a las 21:00 horas. Puedes seguir el partido en directo a través de DAZN que ofrece la emisión de manera completamente gratuita sin necesidad de abonarse a ningún plan de pago.

Cómo ver el partido gratis en DAZN

Para ver el partido gratuito de la jornada no es necesario pagar por la suscripción de DAZN. La plataforma cuenta con una modalidad gratuita en la que ofrece una selección de eventos en directo, resúmenes, documentales y programas semanales sobre las diferentes disciplinas deportivas que tiene su catálogo. Para disfrutar de todos estos contenidos, basta con crearse una cuenta en DAZN.

- Descarga la aplicación de DAZN en tu tableta, Smart TV o móvil.

- Pulsa en 'Iniciar sesión'.

- Regístrate con un correo electrónico y una contraseña.

Horarios del resto de partido de la jornada 11

- Villarreal CF - Rayo Vallecano. (Sábado 1. 14:00h).

- Atlético de Madrid - Sevilla FC. (Sábado 1. 16:15h).

- Real Sociedad - Athletic Club. (Sábado 1. 18:30h).

- Real Madrid - Valencia CF. (Sábado 1. 21:00h).

- Levante UD - RC Celta de Vigo. (Domingo 2. 14:00h).

- Deportivo Alavés - RCD Espanyol. (Domingo 2. 16:15h).

- FC Barcelona - Elche CF. (Domingo 2. 18:30h).

- Real Betis - RCD Mallorca. (Domingo 2. 21:00h).

- Real Oviedo - CA Osasuna. (Lunes 3. 21:00h).