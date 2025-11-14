Georgia - España: horario, fecha, TV, alineaciones probables, cómo y dónde ver en directo la clasificación matemática de 'La Roja' al Mundial 2026

Mario Lahoz Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

La selección española debe imponerse a Georgia para certificar su clasificación al Mundial 2026 que se disputa en Canadá, Estados Unidos y México. Y es que España acumula doce participaciones consecutivas en la Copa del Mundo, la última vez que no consiguió acceder al mayor evento del deporte rey fue en 1974.

La realidad es que está realmente encarrilado. El combinado nacional ha conseguido la victoria en los cuatro partidos que se han disputado con quince goles a favor y cero en contra con resultados contundentes como el 0-6 en Turquía o el 4-0 en el choque ante Bulgaria en el parón de octubre.

Aun así, la baja de Lamine Yamal, principal estandarte de 'La Roja' para la Copa del Mundo complica un poco más el encuentro. No obstante, España ha demostrado que cualquiera de los futbolistas convocados puede saltar al verde y tener un rendimiento inmediato sea más habitual o menos.

Enfrente estará Georgia. La selección de Willy Sagnol debe ganar los dos partidos para optar a un lugar en la repesca. Los georgianos afrontan el choque con la más que sensible baja de Mikautadze y Kochorashvili, exfutbolista del Levante, que tampoco estará por sanción.

Entre los nombres más destacados de la lista figuran el de Pablo Fornals y Borja Iglesias. El castellonense está cuajando una gran temporada en el Real betis y Luis de la Fuente ha querido premiar su gran rendimiento. Un caso parecido al del atacante gallego, más aún tras su doblete ante el FC Barcelona.

Horario y dónde ver por TV

España se enfrenta a Georgia este sábado 15 de noviembre en la quinta jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026. El choque se disputará a las 18:00 horas en el Estadio Nacional Boris Paichadze. Puedes ver el partido en directo por televisión a traves de La 1 de TVE o su página web RTVE Play. También puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de LAS PROVINCIAS.

Alineaciones probables

- Georgia: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Kashia, Lochoshvili, Tsitaishvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia y ZIvzivadze

- España: Unai Simón, Pedro Porro, Huijsen, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Fabián, Mikel Merino, Ferrán Torres, Yeremy Pino, Oyarzábal.